"El campo no está liquidando lo que se esperaba"

El Congreso es, hoy por hoy, el centro de atención de gran parte de la ciudadanía argentina. Con el tratamiento de la Ley Bases, distintas comisiones se dedican a estudiar cada sector de la normativa propuesta por el Ejecutivo nacional y, en este sentido, el ministro de Economía aseguró que si la casa de las leyes aprueba las leyes de la gestión Milei se reducirá la alícuota del Impuesto PAIS del 17,5% al 7,5% para las importaciones.

Es un cambio que, al decir de Luis Caputo, aliviaría la carga fiscal sobre las importaciones, fomentando así "una reactivación económica en el país".

Las palabras del jefe de la cartera de Economía fueron el disparador para que la producción de Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7) se pusiera en contacto con Carina Farah, una economista mendocina que además es docente y ex precandidata por el partido Elegí (del PJ).

En el envío, Farah observó que "pueden leerse algunas trampas en la declaración del ministro, en el sentido de que promete que va a bajar el impuesto, pero no sabe cuándo.

Los argentinos estamos muy escépticos, precisamos más definiciones en las promesas de ese estilo", comenzó en su charla la profesional.

Carina Farah, economista

"No veo dónde está la ventaja. No veo de dónde el Estado puede ver compensada la recaudación que pierda con el Impuesto País, que sabemos que es excesivo, distorsivo y genera muchos problemas a la economía, pero no está claro de dónde puede encontrar la compensación con una simple aprobación de la Ley Bases.

El capítulo que más suspicacias despierta es el RIGI, porque compromete recursos fiscales de futuros gobiernos, al estar diseñado con un plan a 30 años", expresó Farah.

"Las palabras del ministro de Economía -indicó la economista- son una promesa con poca posibilidad o probabilidad de ser cumplida por el gobierno, por lo menos en el corto plazo".

En este sentido, la entrevistada indicó que la crítica general que se le hace al presidente Milei es que "no hay relato, y el relato es necesario para gobernar. Hay que explicarle a la gente cómo se van a dar los procesos económicos para llegar a esa 'Tierra Prometida', hay que decirle a la gente cómo es que la Ley Bases nos va a ayudar a estar mejor, o que van a llover inversiones productivas que generen puestos de trabajo. No se sabe cómo, ni cuándo ocurrirán estas cosas", sostiene Farah.

Ante las preguntas de Rebeca miranda y Gabriel Landart, conductores del programa, la economista enumeró algunos detalles que generan, a su entender, una sensación de no saber dónde estamos:

"Ya ni siquiera hablamos de tiempos. No sabemos cómo la Ley Bases va a solucionar la vida de la gente, cómo va a motorizar ese crecimiento del que tanto se habla, o cómo se generará por el lado de la oferta un proceso de inversión sostenida en el sector productivo. Los argentinos ya conocemos estos procesos de inversión buitre, golondrina, o gaviota, que vienen, hacen caja, y se van. Eso no es lo que marca un proceso de desarrollo y crecimiento", comentaba.

Relato versus futurología

En la jornada del lunes tomó conocimiento una versión de la oficina de prensa del presidente Javier Milei donde se dijo que las cifras de abril evidencian un incremento del 16,1% en los salarios, mientras que la inflación se situó en un 8,8%.

Si nos guiamos por estos números, se podría decir que los salarios crecen aproximadamente al doble de la inflación, en coincidencia con la palabra del Gobierno, que sostiene que "lo peor ya pasó".

A este comentario, Farah contestó que "hacer futurología es más complicado. Puede que se haya recompuesto un salario de abril, pero eso no refleja el total de la economía. El gran porcentaje de trabajadores en la informalidad así lo muestra".

Compras en supermercado: lo más afectado en los últimos meses

"Y hay otro problema: tenemos pocos dólares -observó la entrevistada-. El Gobierno empezó comprando muchos dólares, pero finalmente el campo no está liquidando lo que se esperaba.

"Al menos al ritmo de liquidación que se esperaba para esta fecha", culminó Carina Farah.