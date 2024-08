Federico Zirulnik: "En términos de la economía real la situación es bastante grave"

Federico Zirulnik, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, destacó en el programa Sin Verso, de Ciudadano News Radio, que "el aumento del desempleo al 7,7% equivale aproximadamente a 300 mil puestos de trabajo menos respecto a diciembre de 2023, la cantidad de solicitudes de seguros de desempleo en la ANSES aumentó un 50% en lo que va del año y cerraron 330.040 cuentas sueldos de diciembre a esta parte".

El economista Federico Zirulnik trazó un panorama complicado. (Foto: web)

"Entendemos que en julio y lo que va de agosto esto sigue profundizándose porque la recesión continúa. El Gobierno esperaba un rebote y eso finalmente no ocurrió. Ayer (por este jueves) hubo datos de la industria que indican que la capacidad de utilización de las empresas viene cayendo. Estuvo en torno al 54%, casi un 14% más bajo que el mismo período del año anterior. Entonces, es una situación en términos de la economía real bastante grave", consideró el entrevistado.

La capacidad de utilización de las empresas sigue cayendo. (Foto: web)

—¿Hay alguna estadística que marque en qué rubro está la mayor cantidad de desempleo?

—No tengo cifras exactas, pero el sector público viene siendo el más castigado, con cerca de entre 40 y 50 mil despidos. De estos indicadores no sale la apertura por sector privado, porque en los 300 mil puestos de trabajo menos tenemos no solo trabajo registrado sino también no registrado. Eso sale de la Encuesta Permanente de Hogares que hace el INDEC, que después no se traduce en una apertura para el sector económico.

"Después, lo que uno puede ver tanto en el estimador local de la actividad como en el índice de producción industrial, son los sectores más castigados en términos de actividad que posiblemente tengan una correlación con el desempleo. La construcción, por ejemplo, viene cayendo fuerte a partir de la caída de la obra pública, del ajuste en el gasto de la obra pública", continuó Zirulnik.

La construcción es otro de los rubros en caída debido a la cancelación de la obra pública. (Foto: web)

—También cae el consumo de bienes elementales.

—Así es, y es esperable. Uno de los principales motores que tracciona el consumo es la masa salarial, que se compone de la cantidad de trabajadores y sus respectivos salarios. Pero las dos variables vienen cayendo fuerte y así no hay manera de que el consumo repunte.

En cuanto al anuncio del Gobierno de que los aumentos de salarios le habían ganado a la inflación, explicó que "en julio fue 8% nominal, pero no recuperaron un 8%, recuperaron, depende del sector, 3% o 4% frente a una caída de casi 20% en términos reales desde diciembre a marzo. Después se estabilizaron, pero no hay un repunte claro, y ahí tenés mucha heterogeneidad".

Y estimó que "el sector privado registrado es el que viene recuperándose, pero todavía muy lejos de los niveles de noviembre del año pasado. En tanto, el sector público sigue profundizando su caída y el sector no registrado también sigue en la misma tendencia".

"También el valor real de las prestaciones sociales y jubilaciones son ingresos que vienen cayendo en términos reales y, con la nueva fórmula no hay manera de que se recupere en términos reales porque va a seguir el ritmo de la inflación, con lo cual nunca estará por arriba de los aumentos. Entonces, no se va a recuperar en términos reales y siempre (será) un mes después", agregó.

"En términos más generales no vemos elementos que puedan dar vuelta esta situación en generar una recuperación en v, ni siquiera en L como consideran otro economistas", aseguró después.

Más adelante, el entrevistado explicó que "esto está muy atado a la situación externa de Argentina, que no es pura y exclusivamente por responsabilidad de este Gobierno, sino que se encuentra en una situación muy crítica en términos de sector externo, en término de reservas. Hay una falta de dólares concreta que hace bastante imposible que la economía se recomponga, porque una situación hipotética en que la economía crece, crecen los salarios y el empleo generaría mayor demanda de exportaciones, de divisas e importaciones, y son divisas que no hay".

El Banco Central no cuenta todavía con las divisas necesarias para afrontar la situación. (Foto: web)

"Pero una situación así haría volar por los aires el esquema cambiario que actualmente plantea el Gobierno, con devaluaciones mensuales. Por eso inevitablemente se necesita, o sostener este nivel de recesión, que creo viene haciendo el Gobierno de forma intencionada, o generar nuevos dólares, o sea de nuevo endeudamiento o una renegociación con el FMI, lo que veo poco viable", consideró.

"Entonces, la situación es bastante critica, no solo por la realidad concreta actual sino por el futuro que se viene. La Argentina, en los próximos tres años, tiene que enfrentar vencimientos por 50 mil millones de dólares entre los de la deuda privada y al FMI, y al momento no se vislumbra alguna canilla de donde puedan ingresar dólares referentes a esos pagos. Por eso, la situación se va a ir poniendo cada vez más crítica", opinó finalmente Zirulnik.