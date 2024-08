Tranquilizar los precios va seguir siendo una tarea muy difícil en la Argentina

El presidente Milei se pavonea en los círculos económicos internacionales del actual éxito en su lucha contra la inflación y hasta ahora los números lo han ayudado, pero muchos observadores están advirtiendo el costo de esta gesta.

Círculo Político (Lunes a viernes e 14 a 16 en FM 91.7 y Ciudadano News Radio) entrevistó a el economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional - OPEN, Federico Machado Busani expresó: "Por un lado, esto es una verdadera guerra contra la inflación con muchos muertos, con muertos me refiero a pymes, comercios y canastas familiares que están sufriendo mucho la recesión, fundamentalmente empresas pequeñas en el rubro de la construcción, comercio y demás".

Anteriormente la industria editorial estuvo en auge

"La contrapartida de la desinflación por la vía receptiva como estamos viviendo tiene que ver con esto, con este plan monetario también tan estricto de emisión cero, mantener fija la cantidad de pesos y demás para lograr el objetivo del gobierno que es que la inflación converja al crawling peg vamos a seguir en un panorama de caída de la actividad que hacia adelante todavía tiene recorrido", completó.

"Sobre el número de julio (4%), es un número que si uno lo mira de dónde venimos está bastante bien, el gobierno logró bajar la inflación de un 25% a un 4% pero si lo comparamos con la expectativa que venía planteando el gobierno, el mercado, las consultoras tiene un poco de sabor a poco, pareciera que la inflación se está estancando en un número inercial, 4%, quizá 3,5%, la núcleo estuvo en 3,8% y esto podría ser preocupante para lo que se viene", advirtió.

"Creo que lo que está haciendo el gobierno es un plan de shock en lo fiscal pero gradualista en lo cambiario, porque es al revés de lo que hizo en su momento Macri. Macri fue shock en lo cambiario, sacó el cepo la primera o segunda semana de gobierno, diciembre 2015, no se podía comprar dólares ilimitados en el banco, hasta fin de su gobierno que lo volvió a establecer, pero fue gradualista en lo fiscal".

"Milei al revés, shock en lo fiscal, consiguió el superávit el primer mes de gobierno pero en lo cambiario seguimos teniendo cepo prácticamente igual que como estaba a fin de 2023, un nivel de cepo casi histórico en Argentina, habíamos tenido muchos modelos de controles de cambio, un cepo muy fuerte donde prácticamente no se puede comprar el dólar oficial bajo ningún aspecto", agregó.

-¿Es tan superávit el superávit o es procrastinar y contraer compromiso a futuro?

-Los primeros meses de gobierno quizá lo vería un poco más así, sobre todo por la parte de licuación por lo que se consiguió el superávit porque tuvo mucho que ver con la devaluación y la caída consecuente en términos reales de las jubilaciones y los salarios públicos, hoy en día digo que no es tan así porque la deuda flotante subió un poco durante junio por algunos pagos pero la situación con las energéticas, de estar en un momento de muchos pagos pisados después tendió a regularizarse, no del todo pero mejoró.

Caída de la actividad industrial

"Ahora hacia adelante se reinstaura el Impuesto a las Ganancias y entran algunas otras cuestiones que hacen que uno dice quizá se tomaron ciertas medidas para atrasar pagos pero hoy creo que ya podemos hablar de un superávit más o menos consistente, es verdad que si uno elimina el impuesto país ya no es tan así y hay que ver eso cómo repercute hacia adelante pero también es cierto que los ingresos del estado están muy deprimidos por la recesión entonces, quizá en un contexto donde la actividad se normalizara también crecerían los ingresos así que, me parece justo decir que se ha conseguido un superávit fiscal con todos los costos que tiene".

"Los que pagaron el superávit fiscal son los jubilados que tienen un poder adquisitivo mucho menor al año pasado, son los trabajadores a los que vuelven a reincorporar Ganancias, es la clase media y media alta que está pagando tarifas astronómicas, las pymes que con el tarifazo y la recesión han tenido que cerrar, no se consiguió con el famoso que los jueces paguen impuestos como los demás o recortando privilegios impositivos a grandes empresas, se consiguió masacrando parte de los sectores sociales que uno quisiera que no paguen el ajuste pero superávit hay.

-¿No hay un factor cultural en el cual todavía va a quedar esa idea de aumentar por las duda?

-Lo que llamamos factores culturales son las expectativas y la inercia inflacionaria que por un lado es cultural pero por otro son contratos que ya están anexados a la inflación entonces pasa esto, la inflación está en 4% y va a estar todo moviéndose al 4%, porque los alquileres están al 4%, los salarios, etc., y donde haya un rebote inflacionario se arma un espiral hacia arriba.

"Eso es muy difícil de resolver, la manera es alineando las expectativas entonces, si el plan económico es creíble, consistente, de largo plazo, si decís nuestro modelo cambiario será este, no habrá controles de cambio, nuestro modelo fiscal será este, nuestra política productiva será esta, vamos a crecer en tales sectores, vamos a crecer para este lado y todos los actores creen en ese plan eso genera un alineamiento de expectativas", agregó.

Desde donde salen las decisiones

"Otro factor para que no se alineen es que es un gobierno políticamente un poco errático que no tiene una estructura tan fuerte y no tiene gobernadores pero además cada vez que puede se genera un nuevo enemigo, genera conflicto político, no acuerda, no consensua, no acuerda con el FMI, no acuerda con los sindicatos, no acuerda con universidad, ni con el Pro que de alguna manera le está pidiendo por favor sentate con nosotros y armemos algo entonces, cómo vas a alinear expectativas en un país tan cruzado por la política con un gobierno que su política es confrontar con todo el mundo, me parece muy difícil.