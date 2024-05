Con el cobre como mineral estrella, arranca la 10º edición de la Expo San Juan Minera

La provincia de San Juan volverá a ser anfitriona de la exposición de minería más federal de la Argentina y uno de los eventos mineros más reconocidos del país, que promete reunir a más de 15.000 personas en tres días de feria, eventos culturales, charlas, rondas de negocios y conferencias con destacados expositores.

La 10º edición de la Expo San Juan Minera, organizada por la publicación especializada Panorama Minero, se realizará desde este martes hasta el jueves 23 de mayo en el Predio Cepas Sanjuaninas (ex Cepas Argentinas), donde los visitantes podrán disfrutar y conocer en detalle de grandes equipos, maquinarias, las últimas novedades en servicios, innovación y tecnología del sector.

Además de empresarios, trabajadores mineros, académicos, diplomáticos, estudiantes de todos los niveles y especialistas de varios países de la región y el mundo, se espera la presencia de gobernadores, legisladores nacionales y provinciales y funcionarios de diversas áreas de los gobiernos provinciales, municipales y nacional.

Acto inaugural

21 de mayo - 18:00 hs - Sala 2

•Marcelo Orrego, gobernador de San Juan

•Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación

•Romina Sassarini, presidenta del Consejo Federal de Minería

•Franco Mignacco, vicepresidente, CAEM & presidente del Departamento Minero de la Unión Industrial Argentina

•Héctor Laplace, secretario general, Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA)

•Marcelo Mena, secretario general, ASIJEMIN

•María Eugenia Sampalione, presidenta, Women in Mining Argentina

•Ricardo Martínez, presidente, Expo San Juan Minera 2024

•Sergio Miodowsky, intendente de Rivadavia

Durante el evento, Panorama Minero aprovechar para lanzar oficialmente la Conferencia Internacional: Argentina Cobre, un ciclo que profundizará en la actualidad y los desafíos que se proyectan para uno de los commodities mineros más pujantes para el país. Y no es casual que sea en San Juan, ya que es uno de los territorios de gran potencial geológico, tanto en el rubro cuprífero como en el del litio, el oro y la plata, con decenas de proyectos en marcha de los que se prevé su dinamización en los próximos años.

Argentina Cobre

La Conferencia Internacional: Argentina Cobre tendrá lugar durante la segunda jornada de la Expo (miércoles por la tarde) y contará con la participación de las empresas mineras de cobre líderes del mercado argentino, analistas y referentes tanto del país como de otras regiones preponderantes en la transformación energética.

El cobre es uno de los drivers de crecimiento que marcará el rumbo de esta transición, y por ello los inversores posan su mirada sobre Argentina, una región que alberga emprendimientos de clase mundial y que posee vastos recursos geológicos vinculados al metal rojo.

La apertura de la Conferencia se realizará con la firma del acuerdo interprovincial de la Mesa del Cobre, donde participarán:

•Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación

•Marcelo Orrego, gobernador de San Juan

•Raúl Jalil, gobernador de Catamarca

•Gustavo Sáenz, gobernador de Salta

•Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza

•Carlos Sadir, gobernador de Jujuy

Los principales proyectos de cobre de la Argentina

Actualmente, el ranking de producción de cobre en la región la encabezan Chile, con 5.200 toneladas anuales, y Perú, con 2.200. Más atrás le siguen Brasil, con 324 toneladas; y más relegados Colombia, con 8 y Bolivia, con apenas 3. En Argentina, la producción de cobre es nula.

Sin embargo, si las condiciones de inversión mejoran para este sector en el corto plazo y si se concretan los seis proyectos de cobre más avanzados de la Argentina se podrían generar inversiones por US$ 20.000 millones, exportaciones por casi US$ 9.000 millones al año, un saldo comercial de casi US$ 7.000 millones y más de 40.000 puestos de trabajo nuevos.

Los seis proyectos de cobre se ubican en cuatro provincias distintas y garantizarían el metal por los próximos 50 o 60 años.

Josemaría (San Juan)

San Jorge (Mendoza)

Taca Taca (Salta)

Los Azules (San Juan)

El Pachón (San Juan)

Proyecto MARA (Catamarca)

La Expo San Juan Minera se realiza cada dos años, con dos metas principales, según comentaron los organizadores. Por un lado, busca fortalecer las conexiones en la industria, potenciar la oferta de productos y servicios y fomentar la colaboración entre empresas proveedoras y mineras. Y, por el otro, pretende brindar a las comunidades locales la oportunidad de conocer más acerca de la minería, pudiendo establecer un vínculo cercano con los líderes de esta industria.

Cómo acceder a la Expo San Juan Minera

Se trata de un evento de acceso libre y gratuito (con acreditación previa o en el ingreso al predio, según la actividad), con un enfoque federal y un alto impacto social, que reúne a los actores más importantes de la minería tanto local como internacional.

Para asistir es necesario registrarse y completar el proceso de inscripción online, para ganar tiempo el día de la acreditación y retirar la credencial física de acceso con mayor facilidad. Para ello, hay que ingresar en este link de Panorama Minero y completar los datos personales. Luego, se enviará un mail de confirmación para quedar formalmente preacreditado al evento.

En el caso de las empresas y actores interesados en el sector, el encuentro brinda amplias posibilidades de contacto y generación de acuerdos, con las clásicas rondas de negocios cada jornada por la mañana. Para esta edición esperan más de 2.000 reuniones en mesas ejecutivas.

Pero, además, durante los tres días se realiza una megaexposición de maquinarias, insumos y servicios aplicados a la minería, mientras que en paralelo se desarrollan charlas de capacitación, actividades para la comunidad, conferencias internacionales, shows y entretenimientos en vivo.

La última versión de la Expo San Juan Minera fue, según la opinión de expositores, sponsors y participantes, un verdadero éxito. El encuentro alcanzó una valoración positiva superior al 90% en el review posterior y culminó con números más que atractivos.

Con información de Ámbito y Panorama Minero