¿Cómo sigue la negociación con China por el vencimiento de los swaps?

En los próximos días, el Gobierno nacional debe realizar el primer pago correspondiente al swap con China, activado por la administración de Alberto Fernández el año pasado. En total, la deuda es de aproximadamente 4.800 millones de dólares que deben ser liquidados entre junio y julio.

En caso de que la Administración de Javier Milei no logre renovar esos vencimientos, el efecto directo se reflejará en el nivel de reservas brutas, actualmente en poco más de 29.000 millones de dólares. De todos modos, no afectará las reservas netas, ya que estas no incluyen encajes, préstamos ni acuerdos como el swap.

Al respecto, el economista y exvicepresidente del Banco Central Jorge Carrera explicó en el programa Círculo Político, que se transmite de lunes a viernes de 14 a 16 por 91.7 Ciudadano News, que "el swap con China es un instrumento que ha tenido el Banco Central de larga data. Se originó en la gestión de Martín Redrado, y yo estaba en el banco como gerente de Investigaciones en ese momento, y lo trabajamos. Fue una innovación porque fue de los primeros swap que hizo el Banco del Pueblo de China con bancos centrales en el resto del mundo.

"Después también hubo ampliaciones, incluso en el gobierno de Macri, y en el de Alberto Fernández, lo que se obtuvo es la posibilidad de activar el swap, porque es un intercambio de moneda. Es decir, el Banco de China presta su moneda al banco de Argentina y el banco de Argentina le da pesos por esa moneda, y cada uno puede, de acuerdo a ciertas condiciones que tiene, usarlo y cuando lo usa ahí se tiene que pagar una tasa de interés. La última vez que lo hicimos fue el año pasado, cuando se usaron o se activaron 4,8 millones de dólares, y esa activación tiene un plazo que dura un año, que vence la mitad en junio y la otra en julio", especificó.

Y al respecto indicó: "Vamos a devolver yuanes, pero la gente no tiene en mente cuánto es la conversión, que hay que multiplicar por cinco para decir yuanes. Entonces se elige en dólares porque es más fácil que la gente entienda, dado que estamos muy dolarizados como marco de referencia y entienda cuál es el monto. Supongo que el swap de China en un país europeo lo expresarán en euros, pero técnicamente lo que tendrá que hacer el Gobierno si no consigue antes del día (del vencimiento) que le refinancien o que alguien en China dé el ok para activarlo un año más, es conseguir yuanes, pero el problema es conseguir esos 2.800 millones de dólares que van a salir de las reservas líquidas".

—¿El yuan está considerado una divisa internacional como para que se lo considere parte de las reservas del Banco Central?

—Claro, esa fue la gran estrategia de la cual en 2019 fuimos formando parte, pero ya en la época de Néstor Kirchner y con Brasil, China tuvo desde 2000 en adelante una estrategia muy fuerte para internacionalizar su moneda. En eso dimos diversos pasos, y uno fue dotarse de estos swap, que es una forma de internacionalizarlos. También que haya mucho comercio directamente en yuanes; nosotros un poquito de comercio lo tenemos en yuanes y lo más importante es que después de la crisis de 2008 el FMI reformó lo que se llama la moneda del FMI, los DEG, derechos especiales de giro. Es una especie de canasta que está mayoritariamente compuesta por dólares, por una partecita de euros, una de libras esterlinas, una de yenes japoneses y ahora a partir de esa reforma se incorporó una parte de yuanes. Entonces, eso te da la sensación o idea de que es una moneda considerada como internacional para estar en las reservas, como puede ser también el franco suizo o la libra.

—El Banco Central publica cotidianamente cómo está fortaleciendo las reservas. Ahora parece que se están comprando reservas, pero no habría disponibilidad.

—Ahí juegan dos cosas: primero, decir que nuestra gestión dejó reservas netas negativas. Eso es real, por ahí no en el volumen que se dice, pero las reservas netas en la forma en que lo calcula el Fondo Monetario eran negativas.

"El Banco Central ha comprado reservas, pero lo que hay que ver es que lo hizo comprando de la siguiente forma: entre diciembre y hoy, más o menos con aumento de la deuda de los importadores, es decir importaciones que se han hecho, pero que no se han pagado, de lo que hay que pagar 12 mil millones de dólares. "Además, han aumentado los préstamos en dólares, una cuestión que es interesante seguir. Los préstamos en dólares hay que liquidarlos en el mercado, aunque te lo dé un banco lo tenés que liquidar en pesos al mercado oficial, así después podés comprar pesos al mercado oficial para pagarlo. Eso ha sido una oferta adicional en las reservas, ha establecido un blend (mezcla) de 80/20 para todos exportadores. Entonces había muchos de ellos que dilataron la liquidación porque venía un cambio de gobierno que había prometido una devaluación gigante y la hizo. Entonces, muchas de las compras de reservas que ha hecho el Banco Central están basadas en deuda o en situaciones extraordinarias", agregó Carrera.

Y consideró que "lo que tendría que estar comprando, y está comprando menos de lo previsto, es la cosecha gruesa, porque se está tratando de vender los productos lo menos posible. (Los productores) toman crédito si está barato y evitan vender la soja. Me parece que ahí está el tema. El 30 de junio vence el blend de 80/20 y veremos qué hace el Gobierno, porque si no lo renueva le van a liquidar menos que ahora y si lo renueva y hace 60/40 no le va a gustar al Fondo (Monetario Internacional) porque acumularía menos reservas. Ese es el dilema al que se enfrenta el Gobierno a fin de mes".

-¿El blanqueo podría ser una solución de esto?

—Habrá que ver los detalles. Creo que en la forma en que está puesto puede aportar dólares porque es una invitación a lo que venga sin mirar de dónde viene, pero eso nos va a poner en la lista gris del GAFI, que es un grupo internacional de los países avanzados que vigila la consistencia de las normas de control de capitales, sobre todo respecto al lavado, narcotráfico, tráfico de armas. Esta forma de decir 'no te voy a preguntar nada si traes cantidades relativamente no tan grandes, no 100 millones (de dólares), es una invitación a que entre plata de cualquier destino; pero habrá que ver la confianza que genera una norma como esta. Macri tuvo un blanqueo tremendo, pero recordemos que la plata quedaba afuera.

"Creo que los bancos hasta ahora han demostrado solvencia; incluso tuvieron hasta ganancias extraordinarias que hicieron crecer la recaudación porque tuvieron ganancias por las devaluaciones en el último minuto y eso les da una ganancia extraordinaria. Me parece que lo que no sabemos no es si los bancos están bien o mal, no tenemos la más mínima idea ni claridad de qué quiere el Gobierno para el banco. Prometió una cosa que se llama 'banca Simons', que no existe en ningún lugar del mundo, que los bancos no se dedican a prestar, solamente son bancos transaccionales", consideró.

"Eso sería un cambio muy grande y seguramente este sistema estaría completamente sobredimensionado. La verdad es que en los bancos es donde más dudas hay porque no se sabe si el Gobierno realmente va a hacer lo que prometió en las elecciones o como tantas otras cosas es simplemente una cosa que se dice y después no van a hacer nada de eso", finalizó Carrera.