Calculan que el dólar "podría estar tomando envión" en Argentina

El dólar blue cayó 45 pesos en la primera semana de septiembre y terminó en 1.260 pesos la unidad. Como resultado, la brecha con respecto al tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en la zona del 31%. De este modo, se mantiene en los valores más bajos desde mayo.

Carina Farah, economista, expresó en el programa político Sin Verso, de Ciudadano News: "Estamos en una situación un poco espasmódica, esta baja del dólar al parecer o el gobierno ya la está evaluando como una buena noticia. Igual los indicadores no se pueden mirar de a uno y no es muy sorpresiva la baja del dólar porque claramente se ha secado la plaza de pesos y esto ha hecho que disminuya la demanda de dólares que se pueda hacer en el mercado paralelo".

"Antes con los excedentes por ejemplo, era una práctica muy común en las pymes con los excedentes de pesos que tenían iban haciendo como canutos en dólares para pagar aguinaldo y demás y esto muchas veces explicaba las subas o bajas coyunturales en el dólar blue, hoy las empresas no están teniendo excedentes, están muy en el día a día y el común de los ciudadanos tampoco estamos teniendo excedentes entonces eso ha disminuido mucho la demanda en el mercado paralelo", analizó.

El dólar blue se vende este lunes 9 de septiembre de 2024 a $1.270, diez pesos más el inicio de la semana.

Por otro lado, están los mercados oficiales como el Mep, el contado con liqui, "que son mercados donde primero ha habido una intervención del Central que ha vendido dólares. En los últimos dos meses hemos terminado con posición negativa respecto del incremento de reservas. Ha habido decrecimiento, el agro no ha liquidado lo que se esperaba o al ritmo que se esperaba para esta altura del año y entonces, me da la sensación como que el dólar podría estar tomando envión por muchos motivos. También que tienen que ver con la economía real que es que esta baja del dólar acompañado o que el dólar crezca al 2% en promedio, provoca un deterioro del intercambio o tipo de cambio real. Que es lo que percibimos, que la Argentina está cara, que nos conviene ya no solo ir a comprar electrónica a Chile sino ir a comprar comida y esto tiene que ver con ese atraso cambiario", reflexionó.

"Argentina está sorprendentemente muy cara, no solo comparando con países de Europa, la otra vez veía una comparación que se hacía con Japón, una de las economías más caras y de mayor poder adquisitivo del mundo, la Argentina tiene mayores precios en términos internacionales y esto es negativo para la balanza de pagos en su conjunto, por eso el pan para hoy y hambre para mañana, como indicador solo la baja del dólar es bueno, el tema cuando lo miramos desde el conjunto y en la coyuntura en la economía argentina".

En tanto admitió que, "el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores se ha trasladado a esto, a una tarjeta que encima después podes pagar el mínimo. Y cuando pagás el mínimo recordemos que el DNU uno de los puntos más controversiales que tenía que promulgó Javier Milei apenas asume es justamente permitirle al sistema financiero que cobra la tasa de interés que le parezca. Entonces, cuando pagaste el mínimo de la tarjeta de crédito los intereses que vas a pagar son leoninos y nos estamos encontrando gente que financia ya no la compra de una heladera, un bien durable o algún gustito sino la compra de medicamentos o alimentos. Lo vemos por ejemplo en la tercera edad , dado el retiro del Pami en medicamentos y prestaciones ha hecho que tengan que recurrir a la tarjeta de crédito para financiar cuestiones tan básicas como la salud".

En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana cotizaba a $1.250 para la compra.

"Cuando hacía poquito que había asumido Javier Milei y explicaron un poco los lineamientos del plan económico que eran licuadora y motosierra. Agregaría otro electrodoméstico que es la aspiradora. A lo que apuntarán es a aspirar los dólares de los colchones de los argentinos y eso también estamos viendo ahora, objetivos varios. También provocar una redistribución, los más beneficiados tanto del famoso decreto como después de la ley ómnibus y el RIGI son los sectores extractivistas, ahí aparece un nuevo frente, una nueva oligarquía que ya ni siquiera es nacional, es trasnacional", indicó.

Y agregó: "Que tiene que ver con la concentración de dinero y de ingresos y de los negocios que más rentabilidad van a dejar en manos de unos pocos privilegiados y para esto esa redistribución si la miramos en términos internacionales es posible en dólares. Hoy el dólar tan barato y más en estos contextos de blanqueo me suena otra vez al famoso carry trade de venir a la Argentina con los dólares y después los amigos del poder los sacan a un tipo de cambio conveniente antes de que el tipo de cambio suba estrepitosamente. Y nos sigue deteriorando el poder adquisitivo de los argentinos entonces, esta película la hemos visto, está en su versión más acelerada y es un proyecto que tiene el neoliberalismo que ya conocemos en Latinoamérica desde la década del '70".

"El Gobierno creo que no acepta que está en una encrucijada porque si devalúa se le irá a precios inmediatamente. Es más, generando una devaluación como pasó en diciembre. En muchos bienes los precios aumentaron muchísimo más de lo que devaluó el Gobierno. Una sobre reacción de los precios frente a la devaluación, tal vez mucho más frenada por la recesión, por la caída de las ventas, por la depresión económica, eso si devalúa y si no devalúa viene con un atraso cambiario que también beneficia la compra en el exterior. Abarata que compremos en el exterior, que viajemos al exterior versus que nosotros le vendamos al exterior o que tengamos turismo receptivo y esto es más salida neta de dólares de la economía y volvemos a entrar en el círculo vicioso. Es decir, es patear para más adelante una devaluación que será inevitable cuando nos quedemos sin dólares, aún cuando el Gobierno ha vendido por ejemplo, un superávit en la balanza de pagos energética pero es coyuntural", enumeró,

Las cuevas del microcentro porteño, sobre todo, no se toman descanso los fines de semana ni los feriados, por eso el dólar blue en estos días puede subir o bajar levemente más allá de que casi todas las operaciones son con turistas.



Para Farah, todo lo repasado refleja el esfuerzo, "o las inversiones que se vienen haciendo desde hace 5 o 6 años atrás porque a la inversión para que vos puedas llegar a exportar energía, gas o lo que sea lleva tiempo entonces. Entonces es un logro que vende el Gobierno que tiene que agradecerle a los gobiernos anteriores que le dejaron infraestructura. Con esto no digo que los anteriores hayan sido buenos pero sí hicieron inversiones en infraestructura que hoy reportan mayores exportaciones energéticas pero tampoco contamos que se ha frenado la obra pública en materia energética y por lo tanto, eso que está pasando ahora no se va a mantener en el tiempo porque claramente toda la conexión del gasoducto Néstor Kirchner se frenó y demás y no nos olvidemos que en el invierno tuvimos que importar gas de Brasil y demás".

"Se venden logros como muy coyunturales, muy específicos que cuando vos los enmarcas en lo general te das cuenta que, primero, no son sostenibles en el tiempo y lo que necesita la Argentina son políticas públicas de Estado que mantengan estos logros en el tiempo y por ejemplo, la obra pública es una parte fundamental en este aspecto", consideró.

Sobre al anuncio de que la semana que viene conoceremos el presupuesto 2025, antició: "La inflación seguramente se proyecte en niveles tal vez del 2%. El Gobierno es optimista, en el tema inflación estamos viendo el desaceleramiento de algunos rubros. Después lo discutible es lo técnico porque hay que ver cuánto pesan esos rubros en la canasta con la que se miden los precios. Es una canasta que lo que toma es vos gastas tanto porciento, por ejemplo, un 30% en alimentos y bebidas y un 10% en luz, gas, servicios. Ese 10% que es el más cuestionado toma una canasta que midió el Indec de cómo distribuían los ingresos las familias en una época que las tarifas estaban fuertemente subsidiadas".

"Hoy frente al retiro de los subsidios, se habla de que a fin de año nadie esté subsidiado. Frente al retiro de los subsidios y al incremento enorme, de más de 500% dependiendo el servicio y la zona, aumentos descabellados de los servicios públicos, ya no nos estamos gastando el 10%. En muchos casos están gastando el 50% de los ingresos entonces, no es lo mismo hacer pesar en el índice un incremento del 200% al 10% que hacerlo pesar al 50% y ahí es donde los argentinos decimos no percibo que la inflación sea del 4%. Se ha desacelerado un poco, no quiero decir que no aumenten los precios sino están aumentando a un ritmo un poco menor ahora, los medicamentos han aumentado muchísimo y frente a los retiro de obra social, de Pami, gente que ha tenido que abandonar la prepaga y recurrir al sistema público de salud que está desfinanciado y demás, los gastos en esos rubros quizá son mucho mayor", analizó.

Por eso la inflación que uno percibe en el interior de su economía no es del 4%, "este mes se espera que esté por debajo del 4%, no es que se dibuje, es una metodología que está explicitada bajo estos supuestos metodológicos medimos la inflación. Es lo que estamos cuestionando, que hay que aggiornarlos un poco a la situación que estamos viviendo hoy y cómo este nuevo proyecto político y económico nos ha dado vuelta un poco la distribución del gasto para adentro de los hogares", manifestó.

"La gente percibe como que fue tan malo lo anterior. Era tan malo Frankenstein que ahora gobierna Drácula y lo percibo un poco más fachero y más con los escándalos que nos hemos ido enterando en los últimos tiempos, de gente que tiene 24 horas que deberían dedicar 16 horas para pensar en cómo sacar a los argentinos adelante y están grabando videítos o en otra", observó.

Y concluyó: "El Presidente está haciendo lo mismo, posicionándose él como un representante de extrema derecha pero lo veo poco concentrados en cómo hacer para que los jubilados tengan sus medicamentos. Para que reduzcamos la pobreza que viene creciendo desde hace años pero cada vez es más escandalosa y casi que la tenemos banalizada. Bueno, un 60% de los pibes se va a dormir sin comer, terrible, es un horror, una tragedia social lo que está pasando y uno ve a la clase dirigente en general como en otra, en la chicanita, en el mientras a mí me paguen el pasaje, yo mantengo mis asesores. Y frente a eso como que Javier Milei sigue conservando la esperanza de mucha gente que lo votó, mucha gente que lo votó ya no confirma es confianza y por eso empieza a caer la imagen positiva".