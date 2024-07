Uruguay y Colombia, por el último pasaje a la final de la Copa América 2024

Uruguay y Colombia se enfrentan este miércoles en búsqueda de acompañar a la Argentina en la gran final de la Copa América 2024 del próximo domingo 14 de julio.

¿Cuándo juegan Uruguay vs. Colombia en la Copa América?

El duelo, que contará con el arbitraje del mexicano César Ramos, será este miércoles 10 de julio desde las 21.00 (hora de Argentina) en el estadio Bank of America Stadium, ubicado en la ciudad de Charlotte.

Cómo llegan

No hay dudas de que Uruguay y Colombia han sido de los mejores equipos de esta Copa América. Uruguay con puntaje ideal en la fase de grupos y mostrando una gran versión, aunque no lo pudo repetir ante Brasil en cuartos de final. De todas maneras, avanzó por penales y, de la mano de Marcelo Bielsa, sueña con volver a jugar una final, algo que no consigue desde el 2011.

Colombia, en tanto, sumó 7 de 9 puntos en fase de grupos (también empató ante Brasil), y luego se sacó de encima a Panamá con un contundente 5 a 0. De la mano de Néstor Lorenzo, es un favorito a repetir su único éxito en esta competencia, allá por el 2001.

Por dónde ver el partido

El encuentro se podrá ver por la pantalla de D Sports, señal deportiva de la empresa DirecTV, quien tiene el derecho de todos los partidos del certamen que se está disputando en los Estados Unidos.

Probables formaciones

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, José María Giménez, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde; Facundo Pellistri, Nicolás de la Cruz, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Mateus Uribe, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.



Cuándo es la final de la Copa América 2024

El partido más importante del torneo está pactado para este domingo 14 de julio desde las 21.00 (hora de Argentina). Un día antes, es decir el sábado 13 de julio a la misma hora, se jugará el partido por el tercer puesto.