Lionel Scaloni: "Di María tuvo un final de carrera de película"

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa luego de la final de la Copa América y destacó que Ángel Di María, que disputó su último partido con la "Albiceleste", "se va como una leyenda".

Con respecto a Fideo, Scaloni también reveló que "no hubo manera de convencerlo" para que siguiera vistiendo la celeste y blanca, y destacó: "Su final fue de película. Tiene una jerarquía superior a un montón de futbolistas".

E hizo énfasis en la final que disputó Di María: "Ha hecho partido espectaculares con nosotros, pero el de hoy fue uno de los mejores. Además de jugar bien, tuvo actitud para ir a presionar cuando el equipo estaba ahí y las piernas no daban".

Por otra parte, subrayó: "El equipo no deja de sorprender. Fue un partido muy difícil ante un rival muy complicado", y analizó el desarrollo del encuentro en el que la Selección ganó 1-0 con gol de Lautaro Martínez: "No hicimos un primer tiempo bueno, pero en el segundo mejoramos y merecimos ganar. En el alargue, el equipo siempre da un plus. Estoy eternamente agradecido por cómo se brindan".

Scaloni también se refirió a los bochornosos incidentes que ocurrieron antes del partido en las inmediaciones del Hard Rock Stadium: "Es difícil de expresar. Tuvimos que salir a jugar luego de esperar que llegaran los familiares. Algunos no respondían, veíamos los videos que circulaban y no estábamos ajenos a lo que pasaba".

Y añadió: "Estoy muy contento porque la gente está feliz. Para eso juegan los jugadores y para eso estamos los que dirigimos a la Selección".

Por último, también expresó su felicidad por el título de España en la Eurocopa: "Vivo ahí y además conozco al entrenador (Luis de la Fuente). Si se juega la Finalissima, vamos a tener un problema porque la familia va a estar dividida".

El de esta noche fue el cuarto título de Scaloni con la Selección, luego de la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Con información de NA