La decisión que tomaría AFA con Mascherano

La eliminación de la Selección argentina Sub 23 en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024 fue un golpe para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Javier Mascherano, quien ha estado al frente del equipo, quedó en el centro de la crítica y las especulaciones sobre su futuro no tardaron en aparecer.

Respaldo de la AFA

Aunque todavía no se ha concretado una reunión entre Mascherano y Claudio Tapia, presidente de la AFA, la postura del organismo es clara: quieren que el Jefecito continúe liderando el proyecto de la Selección Juvenil.

Pese a la falta de resultados contundentes, la AFA valora el trabajo de Masche y confía en que el proyecto a largo plazo dará frutos. La intención es mantener la estabilidad en el cuerpo técnico y evitar cambios drásticos en un momento crucial para el equipo.

La charla definitiva entre el DT y Tapia se llevará a cabo en las próximas semanas, cuando ambos se encuentren en Argentina. Y todo indica que Mascherano será ratificado en su cargo.

Está todo dado para que Javier Mascherano siga como DT en Selecciones Nacionales.

AFA lo va a ratificar en una reunión que se va a dar en algunas semanas.

El próximo torneo en calendario:

Sudamericano Sub 20 de Perú -otorga 4 cupos para el Mundial 2025-. pic.twitter.com/MOJW0osPfg — Gastón Edul (@gastonedul) August 8, 2024

El apoyo de Scaloni y los jugadores

El DT de la Sub 20 y Sub 23 no solo cuenta con el respaldo institucional de AFA, sino también con el apoyo de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Mayor, y de los propios jugadores del plantel juvenil.

Los futbolistas han destacado la metodología de trabajo del Jefecito y, aunque los resultados no han sido los esperados, confían en que están en el camino correcto.

Puertas adentro confían en la capacidad de Javier para desarrollar y consolidar un equipo competitivo. Si bien la eliminación en París 2024 fue un golpe duro, la dirigencia entiende que los procesos en el fútbol llevan tiempo y que los resultados, aunque esquivos hasta ahora, podrían llegar si se mantiene el rumbo.