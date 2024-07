Mascherano habló de los hinchas de River: "Me van a odiar toda la vida"

Javier Mascherano, actual entrenador de la Selección argentina Sub-20 y Sub-23, reconoció públicamente su error al no saludar a los hinchas de River Plate en la final del Mundial de Clubes 2015 contra Barcelona.

En una entrevista reciente con el periodista Juan Pablo Varsky, el Jefecito reflexionó sobre aquel momento y admitió que su reacción fue una falta de respeto hacia la afición del equipo donde inició su carrera profesional.

"Fue un error no saludar a la gente. Había vivido un episodio en 2006 con Corinthians, en la Copa Libertadores por octavos de final, la gente me ovaciona de una manera increíble y el partido me superó, de hecho, me echan. Marcelo (Gallardo) me hace echar", recordó Mascherano.

El exfutbolista fue contundente al aceptar su equivocación: "Me quise abstraer de todo y a veces uno comete pelotudeces. Me equivoqué y tengo clarísimo que no hay vuelta atrás. A veces las acciones que tomás en tu vida no tienen vuelta atrás y ya lo acepté, no hay vuelta atrás con la gente de River. La gente de River me va a odiar toda la vida. Y tienen razón, se sintió ofendida y les falté el respeto".

La relación de Mascherano con River Plate y sus hinchas se complicó aún más cuando, en la temporada 2019/20, decidió volver al fútbol argentino para jugar con Estudiantes de La Plata. Esta decisión enfureció a muchos fanáticos millonarios, que esperaban verlo regresar al club de Núñez. En Estudiantes, el exmediocampista se reencontró con viejos compañeros como Juan Sebastián Verón, Gabriel Milito y Mariano Andújar.