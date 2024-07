James Rodríguez se desvinculó del San Pablo y tendría rumbo europeo

El mediocampista colombiano James Rodríguez, quien recientemente fue premiado como el mejor futbolista de la Copa América de Estados Unidos 2024, rescindió su contrato con el San Pablo de Brasil, convirtiéndose en jugador libre.

Luego de varias especulaciones sobre su futuro, el exBanfield tomó la decisión de no continuar en el equipo brasileño. Tras su paso por Olympiacos de Grecia, Rodríguez no logró destacarse en San Pablo, donde las lesiones lo marginaron de varios partidos, impidiéndole tener la regularidad deseada. Esta serie de infortunios también llevó al entrenador argentino Luis Zubeldía a no considerarlo en su plantel principal.

La salida de Rodríguez del San Pablo no fue sorpresiva: el jugador colombiano debía reincorporarse al equipo que compite en el Brasileirao y la Copa Libertadores, pero optó por no hacerlo. Durante la temporada 23/24, Rodríguez disputó solamente 22 partidos, anotando dos goles y brindando cuatro asistencias.

El contrato de Rodríguez con San Pablo se extendía hasta junio de 2025, pero se habría negociado su salida a cambio de una deuda que el club tenía con él. Según medios brasileños, su destino más probable se encuentra en Europa, y el club que parece más fuerte en la carrera por contratar a Rodríguez es el portugués Porto.

"Porto está en conversaciones con James Rodríguez para un posible regreso a Portugal", aseguró el periodista especializado en el mercado de fichajes del fútbol mundial y radicado en Lisboa, Pedro Almeida.

Con información de NA