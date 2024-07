Daniel Vila vs Marcelo Moretti: "Es un bobo"

La victoria de San Lorenzo de Almagro ante Gimnasia La Plata, el martes por la noche trajo calma, pero por solo unas horas.

Después de ello, el presidente del club azulgrana Marcelo Moretti habló de varias cuestiones, entre ellas el escándalo que se originó por haber falsificado un comprobante de transferencia bancaria en la operación por Matías Reali.

"Por mis manos no pasó nunca un comprobante, se lo pasó la gente de Tesorería a Independiente Rivadavia", dijo primero en Equipo Desafío. Y luego, cuando le consultaron nuevamente por el certificado, sostuvo: "Fue un tema de la financiera. San Lorenzo no hizo nada porque la plata la teníamos".

"En el contrato, Independiente Rivadavia había puesto un CUIT de otro equipo del futbol argentino, medio raro. Daniel Vila tomó la postura de hacerlo público cuando yo no lo hubiese hecho de esa forma, allá él. Después por suerte entendió que el jugador se iba a quedar en San Lorenzo. Me puse firme para que así sea", cerró el tema.

Claro que esas últimas declaraciones llegaron este miércoles a Mendoza y de mala manera.

"El presidente de San Lorenzo es un bobo", disparó Vila contra Moretti en una nota con radio La Red. "No cumplió, entregó un certificado trucho, le notificamos la rescisión de la operación a San Lorenzo, a AFA y al jugador. Personalmente ordené cerrar la cuenta y ahí empezó a llorar, hasta a Marcelo Tinelli me llamó porque él lo había llamado".

Y empezó su explicación por el caso Reali: "La operación originalmente era por un millón de dólares en efectivo y u$s 800.000 al oficial, más los cargos de la operación que se hacía cargo San Lorenzo. El viernes me llamó el secretario general de Agremiados y le dije que las condiciones cambiaron. Lo va a tener que hacer todo en dólar billete, más una multa de 200.000 dólares que voy a imponer por no haber no haber cumplido el contrato".

"Este señor le hizo perder a San Lorenzo 594.500 dólares porque en vez de oficial tuvo que pagar al blue, más la multa. Esa es la gestión de este señor, la verdad, pobre San Lorenzo. Dijo que de Independiente Rivadavia le pasamos un CUIT falso. Este hombre no tiene cura. Y encima tiene una denuncia penal" , sostuvo.

"Como me lloró tanto él y su tesorero no iba a ratificar, pero ahora me ha hecho calentar. Encima no es capaz de reconocer que quien metió la pata fue él, el que le ha hecho perder casi 600 mil dólares a San Lorenzo fue él. No quiere decir la verdad y sabe que desde la oposición de su club lo están apretando", comentó más tarde.