Potenciar Trabajo | ¿Por qué cobré menos en abril 2023?

Este miércoles 5 de abril se deposita Potenciar Trabajo con aumento y bono para miles de titulares que cumplen con los requisitos y están activos en el programa. Sin embargo, muchos se preguntan por qué cobraron menos o no recibieron el pago extra.

Existen varios motivos por los cuales una persona puede no percibir el total del salario complementario, aunque también hay que tener en cuenta las posibles demoras bancarias.

A continuación te contamos por qué se cobra menos, cómo solucionarlo, cuáles son los montos totales de abril y próximos aumentos.

¿Por qué cobré menos de Potenciar Trabajo?

Los posibles motivos son:

El bono sólo se paga a los beneficiarios que están activos en el padrón , es decir que cumplen todas las condiciones e hicieron la validación de datos. La condición del trabajador se puede verificar en Mi Argentina.

, es decir que cumplen todas las condiciones e hicieron la validación de datos. La condición del trabajador se puede verificar en Mi Argentina. Si una persona cobra la mitad del salario ($17.375) es porque no cumple alguna de las condiciones del programa.

del programa. Otro motivo para recibir la mitad es que la unidad de gestión que certifica el potenciar trabajo haya indicado que la persona no cumplió con la contraprestación semanal y mensual de sus horas . Cabe recordar que se requieren 60 horas mensuales, ya sea con trabajo o estudio (programa Volvé a Estudiar).

. Cabe recordar que se requieren 60 horas mensuales, ya sea con trabajo o estudio (programa Volvé a Estudiar). También puede suceder que la unidad de gestión no haya cumplido con elevar el listado de horas trabajadas.

¿Qué hacer para cobrar el total?

Si un beneficiario no está activo, normalmente se debe a que no cumple los requisitos o no realizó la validación de datos 2023, ni siquiera fuera de plazo. En esos casos, es posible que el Ministerio de Desarrollo Social haya dado de baja al titular.

Por otro lado, si no se cumple alguna condición del programa es necesario rectificarlo porque, de lo contrario, al segundo mes consecutivo se suspende el beneficio. Lo mismo sucede con el hecho de completar las horas de contraprestación.

Finalmente, si existen errores o hubo equivocaciones por parte de la UG, hay que hacer el reclamo en la Secretaría de Economía Social del ministerio o en la unidad de gestión, que se puede cambiar con un trámite en la página oficial. Los canales de contacto para reclamar son:

0800-222-3294 (Desarrollo Social).

Correo electrónico a [email protected]

(011) 4320-3380 / 3360 / 3352 / 3353 (Secretaría de Economía Social).

¿Cuánto cobra Potenciar Trabajo en abril?

Si cumplen los requisitos, lo titulares deben cobrar $34.750 con el 3% de aumento y el bono de $17.375, por lo que el total a percibir es de $52.125. Si a estas prestaciones se suma una AUH y Tarjeta Alimentar, por ejemplo, el total se eleva a $73.797 por un solo hijo en abril (las cifras aumentan de acuerdo a la cantidad de chicos a cargo). Además, se puede agregar el pago de la ayuda escolar, que es de $9609 por hijo.

Por otro lado, se acerca la nueva tanda de incrementos por la suba del salario mínimo. Los beneficiarios cobrarán:

Mayo > $40.216

Junio > $42.256

Julio > $43.994

Importante: en abril deben volver a cobrar con normalidad los beneficiarios que hicieron la validación de datos fuera de plazo, ya que muchos no recibieron el salario de marzo a modo de suspensión.

¿Hay inscripciones en Potenciar Trabajo?

No, el propio Ministerio de Desarrollo Social indicó de forma oficial que no hay nuevas altas en Potenciar Trabajo, de acuerdo con el decreto 728/2022. La alternativa actual es Fomentar Empleo, que ofrece capacitaciones y cursos, además de la posibilidad de postularse a ofertas laborales. Además, la página del Ministerio de Trabajo ofrece diversas herramientas y talleres que fomentan la búsqueda laboral.