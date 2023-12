ANSES | ¿Cuánto cobro AUH por hijo en diciembre 2023?

El lunes 11 de diciembre arranca el calendario de pagos de ANSES para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones, mediante el cual cobrarán con el 20,87% de aumento por Ley de Movilidad.

En ese sentido, los montos serán mayores pero muchos buscan saber cuánto se cobra en total, ya que las cifras suben de acuerdo a la cantidad de hijos a cargo y según la situación de cada titular, es decir si tienen pagos adicionales o no.

En esta nota detallamos cuánto cobra AUH en diciembre por cada menor a cargo, cuándo se paga la asignación, qué se sabe sobre bonos o el futuro de los diferentes beneficios y extras.

¿Cuánto cobro AUH diciembre 2023?

Con el nuevo aumento, que alcanza a todos los beneficiarios de ANSES, la asignación universal subió a $16.529 por hijo o $53.823 por discapacidad más extras como la Tarjeta Alimentar, el complemento de leche por el Plan 1000 Días, el 20% retenido por presentar la libreta, la devolución del IVA, entre otros.

Considerando lo básico, o sea asignación y Alimentar si los hijos son menores de 14 años, las montos en diciembre 2023 pueden ser:

Por 1 hijo

AUH > $16.529

Tarjeta Alimentar > $22.000

Total > $38.529

Por 2 hijos

AUH > $33.058

Tarjeta Alimentar > $34.500

Total > $67.558

Por 3 hijos

AUH > $49.587

Tarjeta Alimentar > $45.500 (monto máximo)

Total > $95.087

Por 4 hijos

AUH > $66.116

Tarjeta Alimentar > $45.500

Total > $111.616

Por 5 hijos

AUH > $82.645

Tarjeta Alimentar > $45.500

Total > $128.145

Por 6 hijos

AUH > $99.174

Tarjeta Alimentar > $45.500

Total > $144.674

Por discapacidad

AUH > $53.823

Tarjeta Alimentar > $22.000, $34.500 o $45.500

Total > $75.823 por un hijo

Como se mencionó, a estos valores se pueden sumar otros beneficios. Además, las AUH pueden acceder a la devolución del IVA en las compras realizadas con la tarjeta de débito de la asignación y así acceder a un ahorro. El tope de devolución es de hasta $18.800 y estaría vigente hasta el 31 de diciembre, pero habrá que esperar la decisión del gobierno de Javier Milei sobre el programa Compre sin IVA.

Fecha de cobro de la asignación en diciembre

DNI terminados en 0 > lunes 11 de diciembre

DNI terminados en 1 > martes 12 de diciembre

DNI terminados en 2 > miércoles 13 de diciembre

DNI terminados en 3 > jueves 14 de diciembre

DNI terminados en 4 > viernes 15 de diciembre

DNI terminados en 5 > lunes 18 de diciembre

DNI terminados en 6 > martes 19 de diciembre

DNI terminados en 7 > miércoles 20 de diciembre

DNI terminados en 8 > jueves 21 de diciembre

DNI terminados en 9 > viernes 22 de diciembre

El mismo cronograma le corresponde a la liquidación SUAF, la Asignación por Embarazo (AUE) y el Programa Hogar. La fecha, lugar de cobro y la liquidación se pueden consultar en Mi ANSES.

¿Hay bono para AUH en diciembre?

No. Por el momento no hay ningún bono para el salario universal y el único asegurado es el de $55.000 para jubilados, pensionados y PNC. Los extras o adicionales de la asignación incluyen a la prestación alimentar (sin aumento) el complemento de leche ($2596), el 20% retenido, la ayuda escolar (también aumentó a $17.316), los reintegros del IVA y compatibilidades con algunos programas.

¿Hasta cuándo se entrega la libreta AUH?

Uno de los pagos extra más conocidos y fijos para la AUH es el retenido que se recibe al presentar la libreta 2023. En este caso es para cobrar el acumulado del 2022, que es de hasta $17.536 por hijo y se acredita en la cuenta a los dos meses de entregar el documento correspondiente.

Se necesita el formulario 1.47 de libreta y se lleva directamente a una oficina de ANSES, sin turno previo. Sin embargo, no se puede hacer por internet y hay tiempo de cumplir con el trámite hasta el viernes 29 de diciembre. Si no se realiza, no se cobra el 20% retenido.