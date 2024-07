Papá desconfiado sorprende a su hija en el trabajo: "¿Qué pensás que hago?"

La plataforma TikTok disfrutó de un lindo momento protagonizado por una joven llamada Victoria y su padre. El video se volvió viral a las pocas horas de su publicación y trata de un supuesto "padre paparazzi", que tomó una cámara y cayó al trabajo de su hija porque no le creía que estaba trabajando.

El hombre, desconfiado, agarró su cámara de fotos y fotografió a su hija durante su horario laboral. Entre la emoción y la poca confianza que tenía en Victoria con su trabajo, el padre inspeccionó todos los recovecos del lugar y le sacó fotos a todo lo que vio.

La acción no pasó desapercibida por Victoria y expresó en el video: "Tu papá no puede creer que estés agarrando la pala y te viene a sacar fotos al trabajo". Sin perder tajada sobre el momento, el padre a modo de chicana le tiró a la hija: "Desde que llegué, no te he visto trabajar. Te vi que estás sentada en una computadora y no trabajas".

A la chicana, Victoria respondió: "¿Qué te pensas que estoy haciendo?". Su padre redobla la apuesta y le contestó: "No sé qué estás haciendo". "Nunca te vi tan orgulloso de mí en la vida", expresó la joven y el hombre le regaló una sonrisa cómplice.

¿Qué dicen los comentarios?

El momento padre e hija fue celebrado por los usuarios de la plataforma de videos. Una usuaria de TikTok escribió al pie del video: "Me da tanta ternura cuánto significa para ellos que consigamos trabajo y que podamos tener nuestra platita y nuestras cosas. Vernos progresar y crecer!".

comentario

"Creo que así seré yo cuando mi hija empiece a trabajar", resalta otro miembro de la red sobre el momento padre e hija.