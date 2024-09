Los chinos volvieron a hacerlo: el invento que cambiará la forma de ir al baño

A veces no nos detenemos a pensar en la utilidad que tienen los objetos cotidianos. Con frecuencia pensamos que tal o cual elemento existió siempre, y poco nos importa su origen: lo tenemos a mano, y es todo lo que necesitamos.

Pero grande es nuestra sorpresa cuando descubrimos que, hasta no hace mucho tiempo, nuestros antepasados no contaban con algo que hoy resulta esencial. El papel higiénico es un ejemplo cabal de ello: a nadie se le ocurriría pensar que antes de 1857 la gente no contaba con algo tan fácil de encontrar.

La solución china promete ahorrar los 140 litros de agua que supone fabricar un rollo de papel higiénico

Y esa es la verdad: ese es el año en el que se inventó el tan útil papel higiénico, cuando el empresario Joseph Gayetty lanzó el producto como una solución para la higiene personal. Pero hubo que esperar hasta 1890 para que la compañía Scott Paper Company empezara a comercializar el papel en rollos, que es como lo conocemos ahora.

Joseph Gayetty, inventor del papel higiénico

Pero no todo es color de rosa: si bien este artículo es fundamental en muchas culturas, hay que mencionar el enorme impacto ambiental que tiene, ya que el papel se extrae de la madera. Y para su fabricación, se emplean cerca de 140 litros de agua. Este es el motivo por el que un grupo de científicos chinos creó una serie de inodoros inteligentes.

El invento chino: una solución anti-impacto ambiental

Estos baños novedosos están diseñados para lanzar chorros de agua, parecidos a los de un bidet. La diferencia es que su sistema inteligente de secado podría reemplazar al papel higiénico: cada aparato cuenta con una válvula que seca las partes íntimas, y provee una limpieza más efectiva, más suave y menos contaminante.

En esta misma línea, se puede ajustar la presión y la temperatura, según las preferencias personales, para garantizar una experiencia satisfactoria. Cuenta también con un sistema de autolimpiado programable, para la eliminación de olores y residuos, lo que ayuda a mantener el dispositivo limpio, y con menor impacto ambiental.