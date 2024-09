Atentos fanáticos: se viene la docuserie de Alejandro Sanz en Netflix

Luego del éxito que lograron series basadas en las vidas de artistas como Luis Miguel o Fito Páez, Netflix se prepara para la llegada de la docuserie "Cuando todos me ven". La producción promete contar el detrás de escena del artista español, quien estuvo sufriendo de depresión y sigue luchando para sentirse mejor.

En su publicación de Twitter (ahora X), Sanz comenta que "últimamente me veis poco por aquí, pero hoy es un día especial. Tengo que contaros un proyecto que me llena de ilusión, y no aguanto más. Voy a hacer el tour más grande de toda mi carrera. Me vais a ver donde nunca me habéis visto. ¿Qué os parece? Suena bien, ¿verdad? #CuandoTodosMeVen".

Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando todos me ven, es en Netflix. Mi docuserie próximamente. #CuandoTodosMeVen 👀 pic.twitter.com/MyRgWspB8n — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) September 16, 2024

En Instagram, por su parte, el cantante detalló que hablará sobre su privacidad: "Este es un pase VIP al backstage de toda una vida. La serie documental de Alejandro Sanz ya ha empezado a rodarse. Y es que #CuandoTodosMeVen es en Netflix".

"Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando todos me ven, es en Netflix. Mi docuserie próximamente. #CuandoTodosMeVen", agregó el artista, en un juego de palabras con su popular canción "Cuando nadie me ve".

Allá por 2023, en medio de una gira mundial, el cantante de 55 años abrió su corazón y confesó sus problemas de salud mental. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

La producción está a cargo de Netflix, y Sony Music.

Pero no es la primera vez que Alejandro Sanz se expresa de esta manera. Hace unos meses habló acerca de su propia tristeza: "He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada... Pero, de repente, he recuperado mi esencia. Tengo ganas nuevas de conciertos y de grabaciones. La música empieza a arder en mí de nuevo. Solo quería compartirlo. La música llama a mi puerta y yo abro como quien le abre la puerta a un amor que sabías que siempre volvería. Deseadme suerte para saber amarla".

La serie, que se centra en la vida de Alejandro Sanz, comenzó su rodaje este lunes 16 de septiembre, y es una colaboración entre Netflix y Sony Music Vision. Según el comunicado publicado en los canales oficiales del artista, será una miniserie de tres capítulos episódicos, y todavía no cuenta con un título definitivo. El director es Álvaro Ron, un cineasta con amplia experiencia en Estados Unidos y España.