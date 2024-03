Ex actriz porno cumple el sueño de su vida: desembarca en las canchas de fútbol

Elisa Sanches (42), reconocida por su destacado trabajo en la industria del cine para adultos y seguida por cerca de 2 millones de personas en Instagram, sorprendió al anunciar un cambio radical en su trayectoria profesional. La brasileña, residente de Río de Janeiro, reveló su intención de dejar atrás su carrera en el entretenimiento para adultos para perseguir uno de sus sueños más arraigados: convertirse en árbitra de fútbol.

En una entrevista exclusiva con UOL, Sanches compartió sus motivaciones y aspiraciones respecto a este nuevo desafío. Desde su infancia, el sueño de convertirse en árbitra fue parte de sus anhelos más profundos, y ahora, decidida a hacerlo realidad, se inscribirá en los cursos de arbitraje de la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ).

Elisa Sanches ya ofició de árbitra durante un partido a beneficio

A pesar de reconocer los posibles prejuicios que enfrentaría en el campo debido a su pasado en la industria del entretenimiento para adultos, Sanches está determinada a seguir adelante. "Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitro de fútbol", afirmó la protagonista.

Con una condición física envidiable y un compromiso absoluto con su formación, Sanches está segura de que superará todas las pruebas de certificación. Su experiencia preliminar como árbitra durante un partido benéfico en 2020 en Queimados, Río de Janeiro, le brindó un primer acercamiento a su futuro rol en el campo y fortaleció su determinación.

“Me siento preparada y en buena forma física para salir al campo. Veo un futuro brillante como árbitro. Quiero estudiar mucho para las pruebas y aprobarlas a la primera”.

Además de seguir sus propios sueños, Elisa Sanches aspira a inspirar a otras mujeres a perseguir sus metas, incluso si parecen inalcanzables. Con el objetivo de convertirse en la primera ex actriz porno en ser árbitra de fútbol, está preparada para enfrentar cualquier desafío que se presente en su camino hacia la realización de este sueño.

"Sería un sueño hecho realidad. Confieso que a veces me pregunto si los jugadores y el público me respetarían. Soy mujer y ex estrella del porno, así que tengo que estar preparada para cualquier cosa; pero aun así estoy muy emocionada", declaró Sanches, mostrando su determinación y entusiasmo por este nuevo capítulo en su vida profesional.