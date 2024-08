¿Cuáles son los "productos clavos" que no se venden en un almacén?

En Argentina, un almacén es un pequeño comercio de barrio que vende una variedad de productos de consumo diario. Podemos encontrar desde alimentos y bebidas hasta productos de limpieza, entre otros. Con este contexto, las redes sociales hicieron viral en las últimas horas el video de una joven almacenera que reveló "los productos clavos" que no puede vender en su comercio.

Un "producto clavo" se usa en el comercio para referirse a un producto que no se vende fácilmente y mayormente son los que poseen muy poca demanda por los consumidores.

"En primer lugar, los productos clavos que no pudo vender son dos vinos rosas, no se venden y nunca me lo han pedido", describió en TikTok Amparo Cáceres sobre las bebidas alcohólicas.

Los productos clavos que tiene en su almacén.

Además, agregó: "En segundo lugar, las cervezas sin alcohol y son un clavo. Menos mal que no las compré y me las regalaron".

Por otra parte, la comerciante describió los snacks que la gente tampoco pide y ni compra en su local. "Quesos de humitas, nachos con sal y los de barbacoa. Clavazo, clavazo", afirmó.

Snack que no se venden.

Finalmente, la almacenera manifestó que se clavó con una marca de cigarrillos y que solo lo consume un cliente del comercio. "Lo traje porque hubo un cliente que era el único cigarrillo que fumaba y por eso lo traje. No se lo vendo a nadie más que no sea él", cerró la joven comerciante.