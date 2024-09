Fue a ver a Travis Scott y tuvo un extraño incidente con una riñonera llena de plata

En un recital memorable que Travis Scott ofreció en el Movistar Arena de Buenos Aires, una joven fanática captó la atención de miles en las redes sociales luego de compartir su sorprendente experiencia. En un video que se hizo viral en la red social X, la chica revela la forma insólita en la que perdió una considerable suma de efectivo durante el evento.

El recital de Travis Scott (33), realizado este lunes, fue una noche llena de energía y espectáculo. Tras su show en el Movistar Arena, el rapero estadounidense continuó la celebración en un exclusivo after party en Puerto Madero, donde se reunió con figuras destacadas de la música y la moda en el club 100 Buenos Aires.

Según la joven, quien tuvo la oportunidad de subir al escenario durante el recital, su experiencia no fue del todo positiva. En el video, ella explica que Travis Scott la invitó a subir al escenario y le pidió que se sacara las zapatillas. La chica, sorprendida por la solicitud, accedió. Luego, al bajar del escenario, aparentemente el rapero tiró las zapatillas (de la chica) para cualquier lado y también lanzó una riñonera que la joven se había olvidado allí.

"Estaba toda pisada ya porque ya estaba en el pogo y todo eso. Yo no entendía mucho inglés, así que no supe por qué me pidió que me sacara las zapatillas. Después, en la emoción, me saqué la riñonera y la dejé en el escenario. Cuando volví a buscarla, me la devolvieron, pero estaba vacía", contó la joven en el video, quien dijo que tenía 150.000 pesos (unos 110 dólares al cambio ilegal).

Además, la chicha compartió un clip que encontró del recital, en el que se ve cómo el músico, patea algo que estaba en el suelo del escenario, y ella da por descontado que esa fue su riñonera.

La joven se admite como fanática de Travis Scott desde los 14 años y ahora tiene 23, expresó su decepción al ver que el dinero había desaparecido de su riñonera. A pesar de la pérdida, la joven sigue considerándolo un sueño cumplido y busca en las redes sociales cualquier video del momento para recordar su experiencia.

"Travis tiró mis zapatillas y mi riñonera. Pero bueno, cumplí mi sueño. Si alguien tiene videos de esa noche, por favor mándenmelos", pidió.

