Anonymous desata su ira contra Maduro y da su primer golpe virtual

Nicolás Maduro enfrenta un nuevo adversario en medio de las críticas por las elecciones del domingo pasado. Anonymous, la red internacional de hackers, ha declarado la guerra al presidente venezolano, acusándolo de fraude electoral. Hasta el jueves, la junta electoral no ha emitido un informe oficial sobre el escrutinio de las mesas, lo que ha generado más sospechas y descontento.

Primer ataque: sitio oficial inutilizado

Anonymous no perdió tiempo y ya ha comenzado a demostrar su habilidad para vulnerar sistemas de seguridad. El primer objetivo fue el sitio oficial de la presidencia de la República, que quedó inutilizado y con acceso imposible. Gobierno bolivariano teme que los hackers puedan acceder a los datos de las terminales de voto electrónico y revelarlos al público. La oposición sostiene que González Urrutia ganó con un 70% de los votos frente al 30% de Maduro.

Anonymous contra Maduro

En su declaración, Anonymous fue contundente: "Dictador de izquierda o dictador de derecha, no existe un buen dictador. Defender a los tiranos es defender a los tiranos sobre los sueños y, a menudo, los cadáveres de las personas sobre las que construyen su riqueza y poder. Estos no son líderes ni gobiernos, sólo criminales empoderados. Si defiendes la tiranía, no importa con cuántas banderas o ideologías te envuelvas, también eres un tirano".

Atención. Anonymous acaba de hackear y publicar la base de datos de la DGCIM (Dirección de Contrainteligencia Militar) de la dictadura de Maduro, el grupo encargado de las torturas a civiles en Venezuela. #MaduroAsesino #MaduroDictador #VenezuelaLibreDelDictador #Venezuela pic.twitter.com/eb26kkRfni — 🅲🆄 🅱 🅰 🅽2015  🇨🇺 🇺🇸 🪬 (@Cuban2015) August 1, 2024

Mensaje de sabotaje

Anonymous explicó sus acciones en un mensaje: "Anonymous ha eliminado varios sitios web del régimen, el fraude electoral de Maduro no será tolerado". En algunas direcciones, el acceso era imposible debido a la saturación de los servidores.