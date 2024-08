Mondino en la OEA: "Son conscientes de lo que ocurre... De lo que puede ocurrir"

La canciller Diana Mondino mostró su descontento, a través de sus palabras, respecto al rechazo de la resolución contra el Gobierno de Maduro, la cual iba a ser el corolario de la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), acontecida en Washington.

Pese al resultado desalentador de la iniciativa, la canciller no se guardó nada sobre su parecer y la postura del Gobierno de Milei respecto al autoproclamado triunfo presidencial de Nicolás Maduro.

"Lamento mucho que nos encontremos reunidos para abordar el estado de la democracia, de la libertad y el respeto de los derechos fundamentales de los venezolanos, quienes en este momento están sometidos a abusos, atropellos y, en muchos casos... Muchos más casos de los que quisiéramos enumerar, a violencia", comenzó la canciller.

"Ya en el año 2018, las elecciones que llevaron a Maduro al poder no contaban con las condiciones mínimas de transparencia. Lamentablemente, ahora, casi 6 años después, podemos afirmar que en 2024 han sido fraudulentas. Sé que es una palabra muy fuerte".

Después prosiguió: "Se privó a la mayoría de la población venezolana en el exterior de pronunciarse, los extranjeros tenían limitaciones, todo tipo de dificultades que ya los señores cancilleres de Uruguay, Ecuador y República Dominicana han descripto".

"El fraude ha sido notable, las actas que sí están publicadas, no pidamos más que estén publicadas, ya están en internet hace horas, están publicadas por la oposición y así se muestran. Muchos países pedíamos que se publiquen y hoy ya las tenemos".

Y dijo de forma resuelta: "Están en la red y la ventaja en votos que tuvo la oposición es apabullante".

"Ante estas dudas, el señor Maduro, hace unas horas, ha llevado hoy a la sala electoral del Tribunal Supremo un recurso de amparo... Esperemos que sea independiente, pero consideremos que la resolución que estaba para aprobar ni siquiera consideraba la verificación integral de los resultados".

"¿Seguro que los van a tomar sin verificar? Es un tema que, por supuesto, requiere una gran preocupación. Yo quisiera que el clamor de este Consejo, hoy, sea basta... Basta para hoy y para siempre. En Venezuela y en todos los países, porque cuando se pone en peligro la voluntad popular no puede haber medias tintas".

"A ver... Sabemos que se debe denunciar y actuar, y eso es lo que estoy haciendo, entonces, ¿Cómo seguimos?".

"Este Consejo no puede permanecer impasible con el pueblo de Venezuela que nos dio una muestra de civismo, concurriendo a las urnas este domingo, de manera pacífica, masiva, con esperanza de volver a ser protagonistas de su propia historia", continuó Mondino.

"Yo no puedo creer que aceptemos que esa historia les sea arrebatada. Aquí, mientras nos miramos las caras, y dudamos sobre un parrafito, una declaración... Hay muertos en las calles".

"Para evitar estos atropellos es que tenemos organizaciones internacionales, como la OEA, y los miembros somos nosotros, los que estamos aquí".

"Y yo los miro a todos ustedes... Son conscientes de lo que ocurre... Son conscientes de lo que ocurrió... De lo que puede ocurrir... ¿Vamos a permitirlo?".

"Varios grupos armados a las órdenes del régimen de Maduro, del propio Ejército, parecen querer perpetuarse en el poder. No es nuevo y aun así sorprende el ensañamiento actual. Vimos proscripción y persecución de opositores políticos, el rechazo a la presencia de veedores, de prensa extranjera, trabas impuestas a sus propios connacionales para ejercer el derecho a voto en el exterior".

"Ha habido un incumplimiento de acuerdos políticos suscriptos, como el Acuerdo de Barbados que es muy reciente. Todo esto ha sido preámbulo de un fraude".

"Este régimen de Maduro no se ajusta a derecho, es violatorio no solo de la normativa internacional, sino también de las garantías institucionales previstas en su propia legislación".

"Es un líder, un líder venezolano que hace sufrir a su propio pueblo. Aquí en la OEA tenemos uno de los principales instrumentos de Derechos Humanos: la Carta Constitutiva y la Carta Democrática Interamericana, donde se ha reivindicado las instituciones democráticas y el respeto de los derechos esenciales que cada persona tiene".

"No seamos ingenuos... Veamos como respondemos a este atropello".

La situación de los asilados

"Por mi lado, en representación del Gobierno de la República Argentina, reivindico el derecho del pueblo venezolano de gozar de elecciones competitivas, transparentes y, también, el derecho de los venezolanos a vivir en una Venezuela libre, próspera y democrática".

"Señor presidente, hay un tema de profunda preocupación para Argentina que debiera serlo para todos. Me refiero a los seis asilados en la residencia argentina", espetó Mondino.

"Denuncio con vehemencia, con pasión, el incumplimiento por parte de Venezuela de la Convención sobre Asilo Diplomático. A pesar de los reiterados requerimientos de nuestro país, Maduro no ha permitido emitir los salvoconductos para estos dirigentes de la oposición perseguidos. Llevan más de 4 meses asilados en la residencia de la embajada argentina en Caracas".

"No tienen autorización para salir de manera segura de territorio venezolano. Esta situación ilegal, tan dañina, ahora está agravada por la lamentable decisión del Gobierno de Nicolás Maduro, que nos fue comunicada el 26 de julio, de expulsar a los diplomáticos argentinos, y no solo los argentinos... A los de Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay... Otorgándonos 72 horas desde la fecha mencionada para abandonar territorio venezolano. Esto sin mencionar la reducción de vuelos, etc".

"Inconcebible, es que impide que los asilados puedan salir junto con los diplomáticos argentinos expulsados. Esto está previsto en la Convención de Caracas de 1954, en el artículo 19. Ellos alegan que es una cuestión meramente administrativa que la embajada argentina debería resolver"

"Y ¿Cómo?... Si no los dejan salir... Acaso tienen alas los asilados para poder volar".

"En la embajada argentina estas seis personas han tenido lo más parecido a un hogar durante los últimos 4 meses porque su propio país no les permite estar allí y sin justificación alguna".

"Agrego, la resolución que se presentaba ni siquiera menciona la Convención de Caracas sobre Asilo Político. Nosotros, en esta sala, los miembros (por OEA) presentábamos una resolución sin mencionar la Convención de Asilo Político ¿Se dan cuenta?"

"Ante la falta total de garantías, sin resguardo de la libertad o integridad física de nuestros asilados, la República Argentina alerta sobre las consecuencias de esta situación".

"Apelo a la solidaridad de todos los países para colaborar con los esfuerzos diplomáticos y la protección de los asilados".

"Sí, todos lo hemos visto, el hostigamiento ha sido continuo, se ha cortado la electricidad, se ha amedrentado con gente encapuchada, todos lo hemos visto".

"Y recuerdo, no a esta sala, sino al régimen del señor Maduro, que es obligación del estado receptor salvaguardar las instalaciones de la misión diplomática contra intrusiones, daños y preservar la tranquilidad y dignidad de la misma".

"El Gobierno argentino defiende a los que buscan la libertad, nuestro compromiso es inquebrantable, y ahora nos expulsan, no nos dejan opciones".

"La Argentina solicita a la comunidad internacional bregar por el cumplimiento de la normativa internacional que rige las relaciones diplomáticas entre los Estados".

"Señores, creo que esta OEA tiene que enviar un claro mensaje: Permitan a los asilados salir, no seamos cómplices del fraude, que la región no sea indiferente a la voluntad popular expresada el domingo 28 de julio. No mantengamos esta farsa, tenemos que ser capaces de distinguir entre el bien y el mal."

"Muchas Gracias, Señor Presidente", culminó Diana Mondino.