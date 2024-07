Crisis en Venezuela: "Está todo como paralizado, me hace recordar a la pandemia"

El conflicto político e institucional en Venezuela continúa y la escalada de violencia sigue en aumento por las calles de ese país.

Andrea Salas, periodista de Venezuela en Codhez, Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, con un poco de temor a sufrir represalias, habló en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News.

"Ni los propios venezolanos podemos entender lo que pasa, es una situación bastante compleja, llena de mucha tensión, presión y principalmente mucha incertidumbre, todos estamos a la expectativa de lo que va a suceder y hay muchas barreras para acceder a la información para los periodistas y mucho más para los ciudadanos en general", dijo.

La periodista además narró los hechos que se viven, desde el domingo, en aquel país. "El 28 de julio fue un día demasiado movido para todos y se veía a la oposición superfeliz, tanto dirigentes políticos como las personas que participaron en las elecciones, pero hubo muchísimas irregularidades que fueron denunciadas, pero finalmente a la noche se dijo que todo transcurrió en total calma, con algunos detalles y no se le dio importancia al sinfín de denuncias que se hicieron, mesas cerradas, máquinas que tuvieron fallas durante diez horas, coordinadores de centro que eran oficialistas no dejaban pasar a los testigos de mesa, desde el viernes cerraron en algunos centros de votación con candado para que no entraran los testigos de la oposición", comentó.

Y agregó: "Luego de algún momento se dejaron de emitir los resultados de las actas, cuando se pronuncian y dan a Maduro como ganador de la elección, la oposición dice que no, que ni siquiera dejaron entrar a los testigos de la oposición".

En tanto, Salas aseveró que María Corina y Edmundo, dijeron ayer a la 19 que tenían más del 85% de las actas en su poder: "El CNE no las muestra, no las entrega, dice que van a esperar unos días, Maduro dice que es un golpe de Estado, el ministro de Defensa dice que defenderá al gobierno y el foro penal habló de 177 detenidos en la mañana, 13 asesinatos de protestas hasta ahora, pero las cifras contrastan con las que dio el fiscal en la mañana quien habló de 749 detenidos y que a ellos se les imputa delitos de instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y en el caso más grave dijo que de terrorismo", relató.

—Hablan de fraude, de un robo en la elección. ¿Qué es lo que realmente pasó?

—Es una pregunta bastante difícil, la oposición ha mencionado esas dos palabras, fraude, robo, se supone que el sistema electoral es muy robusto, pero por ejemplo no revelan las actas, que se supone esa debería ser información que hasta 2015 el gobierno lo publicaba y las personas tenían acceso a eso, pero hoy está caída la página, entonces el oficialismo va dando versiones y se van contradiciendo un poco.

"La gente no sabe a quién creerle, un gobierno que usualmente habla de ataques, de planes de magnicidio, de ataques al sistema electrónico, porque estamos en un país donde constantemente se va la electricidad y en mi estado, Zulia, es bastante fuerte la situación, somos uno de los estados más golpeados por los problemas eléctricos, con cortes diarios de dos, cuatro, seis, ocho horas en diferentes sectores, a medida se acercaban las elecciones los cortes desaparecieron, pero a comienzo de año hasta mayo eso fue constante y desde hace más de 10 años se vienen dando los apagones, en 2019 hubo dos apagones generales, uno de cinco días y otro de tres días", afirmó

—¿Cómo es vivir hoy en Venezuela?

—Cuando llegó el día de las elecciones yo estaba en casa de mi mamá porque nuestro centro de votación está cerca y cuando veo que se comienza a poner mucho más tensa la cosa y la oposición habla de fraude, el gobierno dice que ganó, las manifestaciones se comenzaron a dar el lunes. Casi no dormí, porque cada ruido que escuchaba pensaba que era un disparo.

"Las personas no quieren salir de su casa hasta que esto no pase", relató la entrevistada. "Hay muchos comercios cerrados, está todo como paralizado, me hace regresar como en la pandemia, las calles muy solas, y la expectativa, hay tantos rumores, personas que dicen nos van a quitar la electricidad, uno de los temores más grandes, que nos quiten el internet, pero hay que mantener la calma hasta que suceda lo que tenga que suceder", dijo.

"La gente quiere que se le custodie al que está ejerciendo la protesta pacífica. De ninguna manera estamos de acuerdo del lado de la violencia ni de los destrozos, el vandalismo", aseveró.

—El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela pidió prisión para Machado y González Urrutia... ¿Qué puede pasar?

—Realmente el Gobierno también amenazó muchas veces a Juan Guaidó con detenerlo, y no sucedió, en este caso no podemos predecir que por lo que hicieron antes lo vayan a repetir ahora, no podemos estar seguros, pero creo que al gobierno le conviene no tomar esa medida porque la oposición que despertó ya tiene una seguridad y una entereza que le ha dado la buena campaña que hizo María Corina, casa por casa, pueblo por pueblo, la gente ya no tiene miedo y si llegara a tomar acciones contra Edmundo o María Corina ese pueblo que despertó y dice no tener miedo podría hacer muchas cosas y es uno de los temores que eso llegara a pasar.

"María Corina comenzó este proceso y no creo que lo vaya a dejar, va a continuar, no tengo idea cuáles serán las medidas si ella dice que tiene el 85% de las actas y que Edmundo tiene la mayoría de los votos, 67% que son más de 7 millones y Maduro 30% que son 3,2 millones de votos, ella decía ayer que, si regalaban el porcentaje que a Maduro le faltaba de las actas, igualmente la oposición ganaba", concluyó.