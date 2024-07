Para Javier Guardiola, "resulta imperioso reorganizar el Registro del Automotor"

A través del Ministerio de Justicia, el Gobierno nacional ordenó el cierre de 136 Registros del Automotor y frenó la apertura de otros doce, mientras que más de un mes atrás había anticipado que cerraría el 40% de los existentes.

Esta medida causó revuelo y originó protestas, sobre todo entre los encargados de las oficinas registrales, por lo que la promesa de agilizar y abaratar las transferencias de vehículos en "una primera etapa de reestructuración del sistema", según el Gobierno, es resistida

Al respecto, el encargado del Registro del Automotor Nº2 de Mendoza, el escribano Javier Guardiola, comentó en el programa Círculo Político, de Ciudadano.News, que "si uno lee bien la resolución, en realidad operativamente no hay demasiados cambios, porque la mayoría de todos esos registros están funcionando y van a seguir funcionando de algún modo, pero bajo otra organización".

"El titular de un Registro del Automotor en estos casos solía ser también el interventor en la materia de máquinas viales y motovehículos. Vemos que se han cerrado esas intervenciones y forman parte del dominio que tenía el encargado, es decir, se ha ratificado lo que se venía haciendo", agregó.

"Cuando se habla de que se cierra el Registro de motovehículos de Godoy Cruz, la verdad es que nunca estuvo abierto, y no hay cierre en ese caso. Quizá, como en estas resoluciones que se imparten desde la Secretaría Registral del Ministerio de Justicia de la Nación, tal vez no haya una mirada tan cercana a los lugares donde se pueda apreciar estos cambios, acá no se van a notar. Desconozco si esto repercute de algún otro modo en otra parte del país. Supongo que es una manera que pretende encontrar el Gobierno de organizar de otro modo los Registros del Automotor, y hasta acá no veo cambios significativos", expresó después Guardiola.

Costos y beneficios

En cuanto a la eliminación de la 'Cédula Azul', otro de los cambios que se harán efectivos, el entrevistado consideró que "no es algo que va a repercutir; no es un cambio sustancial porque no es tampoco demasiado onerosa la expedición de esa cédula. Sí puede traer alguna consecuencia -a veces negativa- para el usuario cuando quiera salir del país, porque una cosa es la autorización para circular y otra la autorización para exportar temporariamente un vehículo, que es un tema aduanero. Con la cédula de autorizado no tenía nadie ningún inconveniente, pero no sé cómo estarán funcionando ahora los centros fronterizos, si hay algún inconveniente presentando exclusivamente la 'Cédula Verde'".

—Siempre las críticas al Registro del Automotor han tenido que ver con los costos, con el costo de transferencia y también con la burocracia.

—Separemos un poco el tema: los costos han sido mal manejados por algunos medios, entiendo que por desconocimiento. De la plata que entra al Registro Automotor, un 70% se lo llevan los estados provinciales con impuestos de sellos, multas y patentes que se cobran, que tienen una referencia en todo el país.

Los trámites para registrar un automotor son demasiado caros, según indican los especialistas.

"Con otra parte se pagan formularios que son carísimos y ahí sí se podrían hacer grandes modificaciones. Lo lleva el Ministerio de Justicia de la Nación y lo lleva ACARA (la Asociación de Concesionarios de Automotores), la entidad que reúne a todos los concesionarios del país y resulta ser intermediaria en el manejo del dinero en este sistema. Lo que queda lo usa el encargado para pagar cuentas del local, alquiler, empleados, y para tener una reserva por si hay que salir a afrontar una demanda de mala praxis, por ejemplo si al encargado se le pasa una inhibición o se come un embargo y tiene que salir a responder. Todo esto no se ha especificado bien en la noticia", indicó el entrevistado.

"El cambio, por los avances tecnológicos que tenemos, es imperioso. El Registro del Automotor fue el primero de los organismos que empezó a 'despapelizar' el Estado. La pandemia (de coronavirus) se declaró en marzo de 2020, y el 18 de abril el Registro del Automotor empezó a abrir sus puertas. Fue la única oficina del Estado que siguió funcionando porque en 2016 se había implementado un sistema informatizado de turnos y de algunos trámites que se pueden hacer desde la casa. La base para esa desburocratización está y se puede hacer muy fácilmente", opinó Guardiola.

Después aseguró que "hay cosas que pueden ser modificables, como la cantidad de formularios que tiene el Registro Automotor, creados por el Ministerio de Justicia, pero administradas por entes que son tercerizados, como ACARA. Venden formularios costosos, un 08 que nos cuesta a los encargados lo mismo que le cuesta al usuario, creo que 10 mil pesos, y allí también se puede hacer mucha tarea. Por ejemplo, implementar un formulario único donde el usuario le dará el destino que quiera: para venta, prenda, un mero informe, recambio de motor, cambio de domicilio... No hace falta tener tantos".

Un sistema que se puede corregir

"El sistema nació en la cabeza inteligente de quien fuera presidente de Argentina, Arturo Frondizi, hace 60 años. Fue puesto en marcha en el año 64, es decir que no es un invento de los 90 como se dice. Este sistema registral funciona en otras partes del mundo y de manera similar. Es corregible y mejorable", expresó.

—¿Qué opina de la idea generalizada de que los Registros del Automotor sirven para refugio de familiares de funcionarios públicos? ¿Es verdad eso?

—Eso es parcialmente cierto porque la mayoría (de los titulares) han accedido a través de concursos. ¿Conocen jueces que no hayan accedido por concurso? En este momento no, pero hasta hace poco los nombraban los gobernadores o los presidentes con acuerdo político del Senado. Después se formaron los Consejos de la Magistratura, en donde aparentemente hay una gran transparencia, pero, sin embargo, sabemos que también impera la política en el nombramiento de esos cargos.

"Lo que me pregunto es por qué ACARA maneja fondos que son del Estado, que los pone el usuario y los transfiere el encargado a esa institución, que después aparece pagando los sueldos o los gastos por cárceles y escuelas en el resto del país que vienen del Tesoro Nacional, pero que primero pasan por el Ministerio de Justicia. La primera pregunta es ¿por qué no sacamos esos intermediarios? Esa no sería una mala decisión (pero) no sé si es la visión del Estado en este momento".

"Es peligroso reducirlo tanto"

Con respecto a la propuesta del Gobierno de reducir el organismo a la mínima expresión, Guardiola opinó que "es peligroso decirlo de ese modo porque el sistema es bastante seguro en un país que tiene tantos problemas con la seguridad. No solo la seguridad real de pérdida de cosas, sino también de seguridad jurídica, porque el Registro del Automotor es un régimen jurídico sumamente seguro. En otros lugares del mundo hay sistemas similares, como España o Alemania, donde es costoso también transferir un auto".

El Registro del Automotor es un régimen jurídico sumamente seguro.

En ese sentido, dijo que "si se sacan el Impuesto de Sellos provincial y las multas, que no incumben al Registro del Automotor porque es nacional, van a ver que quedan costos muy accesibles para el usuario. Quizás por ahí viene la cosa. Que las provincias empiecen a cobrar menos impuestos de sellos o alícuotas más razonables y no ser socios en una transferencia entre las partes que intervienen".

—¿Qué pasaría si en algún momento se deje de considerar a los automotores como un bien mueble registrable?

—Es una discusión jurídica. Pasarían a integrar el régimen que está en el Código Civil de bienes, muebles no registrables, en donde el principio madre es que su posesión equivale a título. O sea: señores ladrones ocúpense de tener autos, sáquenlos del estacionamiento y conviértanlos en suyos... Hay otra cosa: ¿las compañías de seguros los van a asegurar? Porque un auto a veces supera el valor de un inmueble. Entonces, ¿por qué le vamos a dar un tratamiento distinto al de inmuebles?

"Los autos son muy caros"

"Los autos en Argentina son muy caros, pero me parece, y esto lo conecto con lo que hablaba de ACARA, que responde a las grandes concesionarias del país. ACARA llega a pagar, supongo que también las concesionarias y las fábricas, grandes impuestos que no se pagan en otros países. La cosa también va por ahí: ¿por qué hay precios de mercado que son tan elevados? ¿Por qué un vehículo en dólares en Argentina vale 20 mil cuando en otro lugar vale 10 mil, por ejemplo en Estados Unidos?", se preguntó el entrevistado.

Y después consideró que "no es solo un tema de la economía, es (también) de las compañías de seguros, que son muy poderosas y son muy elevados los seguros. ¿Acá estaríamos en condiciones de pagar grandes sumas de dinero para asegurar los vehículos? Son preguntas que deben resolver no solo la gente del sistema, sino aquellos que están en la macroeconomía y que saben de esto".

"No es el sistema registral el que lo encarece, de eso estoy seguro, porque el monto que se lleva es el 2% del valor del vehículo. Pero después está el Impuesto de Sellos, que es altísimo, y es ahí donde tal vez tenga que operar la política", argumentó finalmente Guardiola.