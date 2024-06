Nuevas tendencias profesionales y el rol de la orientación vocacional

En una entrevista con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), la psicóloga Belén Riccio compartió su perspectiva sobre la elección de carreras en la era de la información y las nuevas tendencias profesionales. Según Riccio, aunque tener acceso a una gran cantidad de información puede ser beneficioso, también puede resultar abrumador para los jóvenes que intentan tomar decisiones importantes sobre su futuro.

"Es muy lindo elegir porque tenemos mucha información, pero a eso a veces juega en contra. Estamos como sobrecargados de información", señaló Riccio. La psicóloga subrayó la importancia de los procesos de orientación, destacando que elegir una carrera es una decisión que requiere maduración y reflexión sobre las habilidades personales y la oferta educativa disponible.

La entrevistada también hizo hincapié en una tendencia creciente entre los jóvenes: la aspiración de convertirse en youtubers u otras ocupaciones no tradicionales que no requieren una educación universitaria formal. "Hoy si le decís a los chicos qué quieren ser de grande, la mayoría quiere ser youtuber. Estas ocupaciones exigen otro tipo de preparación, como la personal y la de habilidades de comunicación, y aparentan ser muy exitosas en términos materiales y de felicidad", explicó.

No obstante, Riccio advierte sobre la percepción errónea de la facilidad y éxito de estas profesiones. "Siempre trato de marcarles a los chicos que todo eso no es tan real como se ve, porque se van a lo superficial. La dificultad pasa por ver quizás lo fácil, lo mágico, y nadie ve todo el caminito que hay que hacer para llegar a tener una buena estabilidad económica", comentó.

En cuanto a la educación universitaria, Belén Riccio señaló que, aunque proporciona un conocimiento básico, es crucial seguir preparándose debido al rápido envejecimiento de la información. "Creo que esta era social invita a ser más creativos. Si no jugás a romper estructuras, te quedás, sea universitario o no. De hecho, los planes de estudios en algunas universidades están obsoletos", añadió.

La psicóloga también abordó la persistencia de estereotipos de género en la elección de carreras y la publicidad dirigida a ciertos sectores. "No he escuchado publicidad del docente de nivel inicial que esté dirigido para varones, por ejemplo, y a mí me parece grave. Hoy sigue siendo raro o muy bajo el número de mujeres inscriptas a ingeniería", afirmó.

Finalmente, la psicóloga habló sobre las diferencias de maduración entre hombres y mujeres al elegir una carrera. "La mujer tiende a ser un poco más responsable y reflexiva, lo que las lleva a hacer elecciones más conscientes. En mi experiencia, de cada 10 orientados, hay 8 mujeres y 2 varones, y generalmente solo 1 varón termina el proceso", concluyó.

