¿Puede la IA reemplazar al psicólogo? Expertos opinan

La Inteligencia Artificial se convierte, día a día, en una herramienta que se utiliza en distintos ámbitos, que van desde la industria a la medicina. Sin embargo, tiene sus limitaciones.

Para conocer de qué manera puede utilizarse en el ámbito de la salud mental, El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News) dialogó con el psicólogo Diego Quindimil, quien explicó:

"El problema acá es que esta aplicación de inteligencia artificial no puede reemplazar el vínculo interpersonal entre el paciente y el psicólogo".

"Cuando vas al psicólogo, no es el psicólogo el que te da respuestas, como si fuera un chat bot, sino que muchas veces esa respuesta están más en uno que en el otro", consideró y añadió: "como psicólogo si le doy las respuestas al otro, entonces el otro está viviendo mi vida y no está encontrando las respuestas en él, porque voy a generar una dependencia donde siempre va a depender de la palabra mía, entonces esta es una de las cuestiones que aparecen como uno de los inconvenientes de esta aplicación de terapia artificial".

El problema legal

"El tema es el riesgo de una mala praxis. Es decir, tengo una matrícula nacional que está avalada por el Ministerio de Salud y que, frente a un error que cometa, puedo recibir un juicio de mala praxis. Esta aplicación que brinda salud mental no está avalada por el Ministerio de Salud y eso conlleva un riesgo".

"Al mismo tiempo, la mayor polémica se da porque uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires la contrata para brindar asistencia en salud mental a sus ciudadanos y ahí es donde está lo más grave del asunto, que sería cuál es el rol del Estado en relación a la prevención y atención de la salud mental, que me parece que no es algo que tenga que responder un chat bot, sino los especialistas de esta ciudad en donde debe haber una cantidad de psicólogos muy preparados", remarcó Quindimil.

"Es preocupante, pero insisto, si un privado quiere usar la aplicación y le da respuestas, bienvenido. Yo, desde mi perspectiva profesional, no es algo que recomiendo por las limitaciones que esto tiene. Por otro parte, este tipo de chat bot no es una innovación, se creó en 1966. El primer chat bot que daba respuesta lo hizo un científico en el año 1966 y le puso el nombre Lisa, desde ahí hasta acá esto ha ido evolucionando, pero no es una novedad", agregó.

Uso consciente

"Hoy la inteligencia artificial tiene una gran cantidad de uso, el problema es que tiene que ser supervisado por un humano. El problema de la IA es que nos mete a todos en una gran bolsa de datos y, si hay algo que nosotros sabemos, es que las persona no son un dato, somos personas con nuestras particularidades, con dificultades.

La IA sirve para dar unas primeras ideas o al revés para vos chequear tus ideas de lo que la inteligencia artificial pueda construir", consideró el especialista.

"En un tratamiento psicoterapéutico, no solamente tiene que ver con lo que el otro te dice, sino también con poder sostener algo de la emocionalidad de ese otro, lo que tiene que ver con la empatía, el vínculo, lo que se genera con el psicólogo y muchas veces en un tratamiento dice muchas veces más un silencio que las palabras".

"Entonces, todas estas variantes de la psicoterapia, por ahora la inteligencia artificial, no las puede brindar", concluyo.

La entrevista