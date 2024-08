Multitudinaria concurrencia a la capilla de San Cayetano

En la capilla de San Cayetano, donde han concurrido realmente un importante número de personas, se conmemoró el día del Patrono del Pan y del Trabajo, como ocurre cada 7 de agosto, para entregar sus ofrendas, y allí estuvo la cobertura de El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News), donde llamó mucho la atención la cantidad de mercadería que fueron depositando los asistentes.

Allí consultamos a varios de los asistentes que dieron su testimonio, como una señora que dijo sentir "Mucha paz, mucha tranquilidad, sobre todo pidiendo por los más necesitados y bueno, porque no nos falte el pan a todas las familias".

Consultado sobre las donaciones de alimentos, expresó: "Y sí, todos somos solidarios, pero bueno, necesitamos también que los gobernantes sean solidarios con el pueblo, porque realmente estamos pasando una mala situación en un país tan bueno que tenemos".

Otra de las asistentes señaló: "La verdad que siento mucha pena, porque no vengo por mí. Agradezco todo el trabajo de mis hijos, de mi marido, pero vengo por lo que está pasando en el pueblo y la verdad que me duele el corazón. Por eso vengo y trato de colaborar en lo que más pueda. Ya que uno pueda quizás estar un poquito mejor que otras personas, no nos podemos olvidar de que medio país está hundido en la pobreza, el cincuenta y cuatro por ciento de los argentinos, y ese es mi gran dolor, de ver gente en la calle durmiendo, cuando hace este día así de frío, en los niños que están totalmente sin ningún tipo de abrigo, así que vengo por ellos".

Otro de los consultados, esta vez sobre qué sintió en los oficios religiosos con San Cayetano, remarcó: "Yo creo que siempre hay que agradecer a uno que tiene trabajo, y pedir para los que les falte, por eso hay que venir siempre a pedir y agradecer también".

También dialogamos con una de las encargadas de repartir las estampitas, quien sentenció: "hace muchos años que reparto, más o menos unos catorce años, y hoy tiene más significado repartir una estampa del Santo. Y hoy sí es un día especial, y ha sido un día muy lindo porque con una bendición de una lluvia también, así que fue muy bueno", y añadió que "la gente está pidiendo por todo lo que es trabajo. Hay muchos jóvenes que han venido. Eso me llamó la atención, la cantidad de jóvenes que hay. El joven de hoy está siendo castigado porque estudia y no le dan trabajo, porque dice que tiene que tener experiencia".



