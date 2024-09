Mendocinos crearon una camilla inteligente que no toca al paciente

El ser humano tiene la capacidad de encontrar la solución cuando todas las puertas parecen cerradas. Ante una necesidad, la mente humana suele hallar una alternativa ingeniosa, y es algo que, modestia aparte, los argentinos conocemos en profundidad.

En este caso, un médico se encontró con una situación de gravedad, y la luz de la inventiva dio como resultado un producto que, hoy, está desembarcando en otros países.

Se trata de una camilla inteligente, cuyo origen nació de una situación extrema: Un médico mendocino recibió a un joven de 25 años que había protagonizado un accidente en moto, en plena calle. Al trasladarlo a Emergencias, donde estaba el doctor Alejandro Suvire, el muchacho sufrió la quebradura de tibia y peroné. Ese fue el motivo por el que el facultativo tuvo la idea innovadora: una camilla que permitiera trasladar al paciente, sin necesidad de tocarlo.

Es imprescindible la parte privada para potenciar el producto y lanzarlo al exterior.

Para comprender mejor la situación, el periodista Daniel Gallardo se contactó con Joaquín de Rosas, asesor comercial y parte del equipo que hoy se dedica a la venta, contactos y distribución de las flamantes camillas. "El doctor Suvire recibió al paciente y notó que tenía lesiones en el tórax que no coincidían con las heridas que tuvo en el accidente.

Todo había sido por el mal traslado que sufrió esta persona: fue algo trágico, porque no hubo otra manera de movilizarlo que no fuera una sábana, algo que se hace en cualquier entidad", explica.

Fue en el programa El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14, por Ciudadano News) que el cronista pudo hablar tanto con De Rosas, asesor comercial, como con Guillermo Martínez, referente de Promoción Comercial de ProMendoza. Es que para que semejante idea pudiera dar frutos, había que contactar con el sector privado, y lograr que este estuviera dispuesto a invertir y distribuir un producto tan genial como necesario.

De Rosas explica que "nos pusieron en contacto con ProMendoza para gestionar este proyecto que ya se ha transformado en una empresa. Guillermo (Martínez) integró a un profesional metalúrgico que se comprometió a fabricar estas camillas. Logramos concretar un proyecto que era la idea de un profesional, y convertirlo en una camilla que ya está probando en diferentes unidades de salud y deportivas".

"Nuestras camillas han sido galardonadas en varios lugares, con distintas condecoraciones en Israel y otros países. Ya se presentaron las patentes en Nueva York -enumera De Rosas-, se patentó la metodología y el producto. Buscamos que las camillas tengan impacto y calidad, con un alto nivel de seguridad y garantía en los traslados. Y la idea es hacerlas en varios modelos, atentos a cada necesidad".

En este sentido, Guillermo Martínez se sumaba a la charla para comentar que "es todo parte de un proceso. Primero, la importancia de vincular a dos empresas un proyecto que se materializa a través de la colaboración de un profesional, que puede visualizar una necesidad, y una empresa que puede concretar la solución a esa necesidad".

Un invento argentino: la camilla inteligente.

Pero las palabras en tercera persona no pueden comunicar lo que experimenta alguien que ha sido trasladado en estas camillas inteligentes, ideadas y producidas en la provincia de Mendoza. Es por eso que, en alguna ocasión, fue el mismo Joaquín de Rosas quien las probó en sí mismo: "Puedo contar en primera persona lo que sentí cuando digo que no te tocan. Es real. Nunca me tocaron. Solo sentí la sensación de que me levantaban en una posición natural, y me llevaron sin ningún movimiento que pudiera ocasionar lesiones", detalló.

Para rubricar las palabras, los entrevistados expresaron que "estamos trabajando en un proceso de internacionalización. La idea es poner en condiciones tanto el producto como la empresa, y prepararla en todos sus aspectos, para que el producto llegue a los mercados internacionales. Lo que determinen los mercados va a ser el resultado de una serie de investigaciones en las que estamos trabajando para poder determinar hacia dónde direccionamos el producto", comentó el asesor de ventas, Joaquín de Rosas.

Producción periodística: Daniel Gallardo