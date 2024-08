"Las políticas públicas no dejan que Argentina avance: seguimos corriendo detrás del mundo"

El Gobierno argentino dio a conocer, a través del decreto 695/2024 publicado en el Boletín Oficial, una serie de modificaciones en el sistema de empleo público, que se centran en la implementación de un nuevo sistema de ingreso, así como en la reestructuración y reubicación del personal estatal.

Esto, lejos de generar aceptación por la mayoría, hizo que varios entendidos en el tema levantaran un dedo de advertencia. Entre ellos, Juan Pablo Chiesa, abogado laboralista y especialista en derecho del trabajo y políticas públicas de empleo, quien fue convocado por Sin Verso (lunes a viernes, de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7) para explicar y profundizar más en el tema. "En materia de empleo, sea público o privado, esta no es una reforma laboral. Ni siquiera es una modernización: es un acomodamiento de algunos artículos", comenzó el profesional en su charla.

Juan Pablo Chiesa, especialista en Derecho del Trabajo.

"Seguimos corriendo atrás del mercado laboral del mundo, de la cuarta revolución industrial, de la robótica, de la modernización, de la tecnología, y del mundo tal como lo conocíamos a nivel laboral. Actualmente, las relaciones son diferentes: antes era cantidad por calidad. Ahora es calidad por cantidad. Se acabó el trabajar horas eternas", explicó, como para empezar a desovillar el problema.

El entrevistado interpreta que lo que propone el Gobierno no es una reforma laboral.

Según Chiesa, las políticas públicas no dejan que Argentina avance, y provocan que sea uno de los países más pobres a nivel de empleo y trabajo. "Trabajo sobra. Lo que no hay es empleo de calidad y registrado, y el DNU de Milei, con su capítulo 4, tampoco es una reforma laboral. Podríamos decir que 'arrancamos', pero esto de ahora es una paparruchada: no va a generar empleo, lo único que hace es apretar políticamente a algunos sectores, para mostrar que somos diferentes a los demás. Pero no va a haber empleo", indica el profesional.

"Milei es un presidente con mucha popularidad, pero no tiene gobernabilidad, carece de política, se maneja por ideología y subjetividades, y por lo académico a nivel económico. Él odia al Estado, pero el Estado no es una empresa privada. Con estos cambios, lo único que hacen es filtrar el sistema de evaluación, o diseñar cómo tener más plantas transitorias, más consejos independientes, porque se entiende que, de los 4 millones de empleados públicos, el 90% son ñoquis. Conozco muy bien los ministerios a nivel nacional. Sé de lo que hablo", pontifica el entrevistado.

Según Chiesa, "va a llevar tiempo demostrar que hay empleados públicos que no son ñoquis".

Para Chiesa, "lo que está haciendo es hacer evaluaciones técnicas, incrementar conocimientos sobre 600 personas para ver qué tal son para el puesto, y generar una baja del empleo público, un 20%, 30%. Pero más allá de que el empleo público es necesario, tampoco debería ser como lo hemos tenido en los últimos 20 años. No piensen que lo que tenemos en materia laboral va a crecer el empleo o reducir litigios. Argentina necesita más diálogo, consenso, negociación. Esta reforma es un guiño a algo que falta mucho".

Ante las preguntas de Rebeca Miranda y Gabriel Landart, el abogado iba desgranando conceptos duros: "A Milei le interesa más la ideología, el instinto. Quiere comprimir al Estado, y para eliminarlo va a poner 2 millones de trabas. Va a llevar tiempo demostrar que hay empleados públicos que no son ñoquis, por lo que es bueno los exámenes y el centro para los ingresos. Va a ser un embudo a la hora de contratar, con un sistema de puntaje que sancione a aquellos que no van a trabajar, porque hay de todo. Conozco gente que tiene contrato y no va a laburar. Una cosa es asesorar, y otra no ir nunca", dice Chiesa.

"Se debe buscar que haya más empleo con más equidad", opinó el entrevistado.

Y remata con un par de frases para titular. "Este gobierno es Mauricio Macri sin política. Es lo que le hubiese gustado hacer a Macri, pero él tiene mucho poder político. Lo único que quiero es que Argentina salga adelante, que haya más empleo, más equidad. Que cambien un poco las cuestiones, porque hace 20 años que vivimos en la misma".