Gran participación de Cuyo en la primera Expo Agua y Producción Sustentable

Importante participación de riojanos, sanjuaninos, puntanos y mendocinos tuvo la Primera Expo Agua y Producción Sustentable. El evento se realiza en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (antigua expoagro) durante tres jornadas en la que se debatirá y expondrá esencialmente la problemática del recurso hídrico.

El acto de apertura fue presidido por el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino; la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, el superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional del Agua (INA) y de la la Provincia: "La presentación va a estar relacionada a cuáles son los riesgos asociados al cambio climático y justamente, y toda, me parece superpositivo que estén como grandes instituciones y aportar justamente a enfrentar este desafío que representa el cambio climático y que es la única posibilidad de reconocer cómo vamos a cambiar en el futuro".

Sobre lo clave que es debatir sobre el agua, reflexionó: "Es clave en la provincia de Mendoza, donde el área irrigada representa solo el 4% de la superficie provincial, no porque los mendocinos no quisiera tener más áreas cultivadas, sino porque no hay más agua. Es clave cuidarla y necesitamos la concientización y que todos podamos recurrir a ese recurso clave y vital para la provincia".

Quien también habló con Ciudadano.News fue el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli: "Esto es muy importante porque aquí se reúnen los científicos, los técnicos, los profesionales y la gestión, que es Irrigación. Con todas las ponencias, todos los estudios, uno va escuchando, va aprendiendo, va aplicando, se van intercambiando ideas y bueno, y así nacen también muchas políticas que tienen que ver con el manejo eficiente del agua. Así que esto ha sido poner nuevamente en marcha, como se pudo escuchar, algo que se hacía antes y también no solamente el manejo del agua, sino también está asociado al riego, digamos, a la mejora en la capacidad de producción de la tierra, con lo cual esto tiene un valor agregado para los productores mendocinos y bueno, ojalá se sigan haciendo".

"Hemos trabajado muchas instituciones de manera conjunta y la idea es darle continuidad, e incluso darle fomento para que también se haga en otros lugares del territorio", expresó.

Para el intendente Allasino, el debate es oportuno: "Nosotros estamos muy contentos de poder poner Luján como casa para albergar a estas importantes instituciones e investigadores que van a tener tres días de jornada en el marco del Expo Agua, hablando de todo lo que tiene que ver con el riego, pero también con la búsqueda de la sustentabilidad en un contexto de cambio climático, en un contexto también en el que la provincia de Mendoza se está llevando al debate público la reformulación del Código de Agua, que me parece que es oportuno también saber que estas discusiones de fondo tienen que ser siempre abordadas con el mayor profesionalismo y aquí nosotros tenemos la suerte de poder convocar a personas que saben muchísimo, que ese saber lo han construido también en instituciones públicas y por ello un genuino interés en modificar algunas cuestiones que son necesarias para poder adaptarlo a la realidad que vivimos".

"De manera sintética, el agua es un recurso cada vez más escaso y tenemos que empezar a operar este recurso con foco en la demanda y no tanto en la oferta, pudiendo garantizar los recursos que existen y también aquellas cuestiones que están más vinculadas a los derechos, porque hay muchos derechos del agua que si no los administramos de manera eficiente podrían verse amenazados, entonces hay que buscar ese sano equilibrio entre poder garantizar los recursos existentes, cumplir con la Constitución y las legislaciones, pero también ser muy eficientes en saber que la búsqueda de la sustentabilidad merece inversiones y merece cambios también en la modo administrativo de manejar el agua", finalizó.

Producción periodística: Daniel Gallardo.