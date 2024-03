El Viernes Santo, que se celebrará el 29 de marzo, es feriado nacional. Sin embargo, no todo el mundo tiene claro que ocurre el Jueves Santo, para saber si podrán disfrutar del fin de semana XXXL que concluirá el martes 2 de abril. Lo cierto es que ese jueves es día no laborable y no feriado

Jueves Santo: ¿qué significa “día no laborable”?

Aquellos que trabajen el 28 de marzo deben saber que no es feriado nacional. Esto significa que no trabajar ese día es optativo de acuerdo al sector. Es decir, el empleador puede elegir si trabaja o no. Los que por acuerdo no deberán ir a cumplir funciones esos días con bancos, seguros y actividades afines.

Pero… ¿Se paga doble?

No. Ese día se percibe el salario simple. Sin embargo, en caso de que se decida no trabajar, también se debe abonar la jornada.

El fin de semana XXXL

Más allá de lo que decida cada empleador, desde el viernes 29 de marzo comenzará una seguidilla de días libres. El Viernes Santo es feriado, luego vendrán sábado y domingo, y luego el lunes 1 de abril también será feriado con fines turísticos y el martes 2 de abril es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Los próximos feriados

1 de mayo: Día del Trabajo

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

20 de junio: feriado con fines turísticos

9 de julio: Día de la Independencia

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

11 de octubre: feriado con fines turísticos

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Fines de semana largos restantes