Jóvenes emprendedores crean una universidad con profesores de Apple

Con 19, 25 y 34 años, Jan Kostadinov, Julián Di Iulio, de nacionalidad uruguara y Matías Carrera, argentino, crearon la firma GrowthX College, una startup que busca convertirse en la "universidad tecnológica" de referencia para América Latina.

Julián Di Lulio, creador, contó en El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News), : "Estamos creando una universidad, más de un formación intensiva profesional que le va a permitir a los usuarios estudiantes primero tener una formación distintiva dentro del mercado laboral de tecnología y también adquiere las herramientas que se necesitan para poder aportar dentro de estas empresas".

A su turno, Jan Kostadinov, socio- creador de GrowthX College, explicó: "Este proyecto parte de una misión, un objetivo. Yo a los 16 años me fui a vivir solo a Estados Unidos trabajando para una empresa de tecnología y tenía cero seguimiento, cero formación, no había nadie que me diera una mano, simplemente encontré un proyecto, me gustó, le mande un mail al fundador, no me respondió, se lo mande al padre, al tío, a toda la familia y ahí tuve que ir reventándome contra la pared y obvio que si ves el mundo de Estados Unidos está lleno de soluciones para las personas que hablan en inglés y están en ese mercado, pero no en Uruguay".

"Así que emprendimos a crear esto, una ventana a lo que es el mundo de la tecnología. Tanto para personas que quieren trabajar en empresas como quienes quieren empezar sus propios proyectos y darles toda la información que necesitan, no solo desde nuestra experiencia, sino de los mejores profesores de empresas como Apple, Microsoft o Facebook. Vamos a tener profesores que van a estar activamente trabajado allá para enseñarle al futuro talento de Latinoamérica", señaló.

Julián explicó qué es una startup: "Es una empresa que se caracteriza por el crecimiento rápido y a través de eso juega muchos roles fundamentales, pero en una startup están ambos sectores, que es el crecimiento y es el producto y después están los fundadores. Entonces dentro del programa lo que buscamos es que el usuario, el alumno. se puede llevar los conocimientos necesarios para poder aplicarlos y ayudar a una empresa externa, una startup de tecnología externa, tanto que va a poder crear la suya propia dentro del programa".

Según Jan, "acá lo que estamos intentando hacer es permitirle a las personas que capaz tienen ganas de emprender o crear algo, pasar de solo tener una empresa de servicios, una agencia o un pequeño negocio pymes a poder crear que se exporta a todo el mundo, una aplicación, una tienda, ecommerce. Que pueda tener cientos de miles de millones de usuarios. Anteriormente, ofrecí a más de 20 millones de usuarios y cientos de millones de dólares en facturación y desde los últimos 5 meses lancé mi propia aplicación en Latinoamérica, principalmente en Argentina.

"Pasamos de cero a medio millón de usuarios con muy pocos recursos. Entonces es algo que se puede hacer, que se puede crear y podemos enseñar, nuestro objetivo es poder formar el talento en Latinoamérica para que cualquier persona pueda dedicarse a esto y entender que vivir de la tecnología no es solo ser programador, estar 8 horas detrás de las computadoras, sino que hay un montón de cosas, desde diseño hasta crear productos con los que la gente interactúa, a crearlo y ponerlo en las manos de cientos de miles de personas y generar cambio en millones de vida, a poder ser la persona que levante ese capital que contrata a las personas", dijo.

Admitió que, "nosotros no formamos programadores, sino personas que puedan llevar a cabo el marketing de estas empresas y tomar los productos y llevarlos a cientos de miles de usuarios. No importa cuál es tu conocimiento previo. Formamos talento desde cero en 4 u 8 meses, ya lo hemos hecho con 85 personas de las cuales están trabajando en empresas de tecnología y con resultados".

"Queremos formar personas para que puedan crear proyectos, pero también trabajar en proyectos de otras personas que ya crearon algo que necesita de talento y capital humano para explotar y para desde Latinoamérica exportar soluciones del primer mundo", aseguró.

"4 mil dólares vale hacer el programa. Ofrecemos de 6 a 12 cuotas y estamos trabajando con bancos en Argentina y en Uruguay para que se pueda hacer hasta en 24 cuotas porque entendemos que los precios para Latinoamérica no son los más fáciles. Hay que entender que es una inversión que se hace una sola vez, pero te cambia la vida para siempre", concluyó.