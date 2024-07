Innovación en San Carlos: drones para la lucha antigranizo

La vinculación de la Sociedad Rural del Valle de Uco con un Ingeniero aeronáutico, encendió la idea de un nuevo proyecto innovador de lucha contra el granizo. El profesional está realizando estudios en la Universidad Tecnológica de San Rafael para utilizar drones en la lucha contra el granizo.

Esta idea la compartió el titular de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva con el Intendente de San Carlos, Alejandro Morillas. Quien aceptó inmediatamente el proyecto, como el jefe comunal contextualizó, en declaraciones exclusivas a ciudadano.new: "San Carlos no tiene casi trabajo de la lucha antigranizo, directamente no tienen aviones, no hay mitigación con los aviones y hay 11 generadores de los cuales funcionan 8 y son los que ayudan a mitigar esto, que en realidad para la superficie de San Carlos casi no tienen tanta efectividad".

"En este contexto hay un grupo de privados que se presenta justamente con un proyecto de usar drones para este tipo de trabajo. Hay un grupo trabajando con un ingeniero a la cabeza que están elaborando un proyecto sobre el tema, está en una etapa de investigación, estamos avanzando, en realidad en unos meses calculamos que ya podrán estar en el aire, seguramente esto es para el año que viene porque no se va a llegar a usarlos".

Mario Leiva

Esta idea recaería en beneficio de la producción agroalimentaria de ese importante oasis productivo, como el intendente resaltó: "Todavía los costos no están, sí entendemos que van a ser mucho menores que los de poner un avión en el aire, porque estos no van tripulados, son rampas donde con un acoplado se puede llevar a distintos lugares".

"Es un proyecto muy superador, y se está trabajando junto con la Sociedad Rural del Valle de Uco, con Mario Leiva a la cabeza, apoyando este proyecto a ver si de alguna manera San Carlos puede tener algún sistema de mitigación que sea más eficaz".

Alejandro Morrillas, intendente de San Carlos

El yoduro de plata que se utiliza para combatir el granizo se fabricaría en San Rafael y sería colocado por el dron, que regresaría a plataforma, sobre el asesoramiento técnico, destacó: "Hay un grupo de trabajo con un ingeniero a la cabeza y productores que están apoyando esto, desde la parte privada y creemos que va a tener la misma efectividad que los aviones.

Producción periodística: Daniel Gallardo.