Detuvieron en una zona rural al hermano del diputado Germán Kiczka

La Policía de Misiones ha capturado a Sebastián Kiczka, hermano del diputado provincial Germán Kiczka, en una zona rural de San Juan de la Sierra. Sebastián, quien estaba prófugo en una causa que investiga la distribución de material de abuso sexual infantil, fue encontrado deshidratado y alimentándose de limones.

Germán y Sebastián KIczka.

Operativo cerrojo y detención

Casi 24 horas después de la detención de Germán Kiczka, imputado por distribuir videos y fotos de abuso sexual de menores, la Policía de Misiones logró capturar a su hermano Sebastián. "Tras un operativo cerrojo, la Policía de Misiones detuvo en la zona rural de San Juan de la Sierra a Sebastián Kiczka. Estaba deshidratado y, aparentemente, alimentándose de limones", informaron fuentes oficiales.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, felicitó al cuerpo policial por su profesionalismo y eficacia. "La Policía de Misiones detuvo al segundo prófugo en el caso por tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil, Sebastián Kiczka, en territorio provincial, a 40 kilómetros de Apóstoles. Con esto culmina la búsqueda y ambos detenidos quedarán a disposición de la Justicia", expresó en la red social X.

La @MisionesPolicia detuvo al segundo prófugo en el caso por tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil, Sebastián Kiczka, en territorio provincial, a 40 km. de Apóstoles. Con esto culmina la búsqueda y ambos detenidos quedarán a disposición de la... — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) August 29, 2024

Interpol y la búsqueda internacional

El lunes pasado, el Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina publicó circulares rojas para localizar y detener a los hermanos Kiczka. Se especuló que podrían haber cruzado a Paraguay o Brasil por pasos fronterizos ilegales. Finalmente, Germán fue detenido en Loreto, Corrientes, y Sebastián en Misiones.

El diputado Germán Kiczka fue detenido por la Policía de Corrientes y trasladado en un operativo de seguridad encabezado por el comisario general Sandro Martínez y el comisario general David López Asencio. Durante el traslado, Kiczka estuvo protegido por un fuerte operativo de seguridad, que incluyó tropas especiales y el uso de chaleco antibalas y casco de kevlar. Ante los micrófonos de la prensa, Kiczka gritó: "Basta de persecuciones políticas".

La clave: una vecina atenta

El legislador prófugo fue ubicado gracias a una vecina que anoche se comunicó con la comisaría de Loreto para avisar que había visto a un hombre en la zona del camping, cerca de la laguna, y que estaba convencida de que se trataba de Kiczka. La llamada fue recibida a las 21.30. La mujer, nerviosa, afirmó haberlo visto varios días por la zona del camping. "Entonces se decidió hacer un operativo cerrojo para evitar que se escape", sostuvo una fuente del Ministerio de Seguridad de Corrientes.

🚨 ASÍ DETUVIERON AL DIPUTADO ACUSADO DE PEDOFILIA

- German Kiczka fue detenido por policías de Loreto, en Corrientes.

- Será indagado en Misiones por distribución de imágenes de abuso sexual infantil. pic.twitter.com/EqPRoPVP7R — Vía Szeta (@mauroszeta) August 29, 2024 Gentileza Vía Szeta Gentileza Vía Szeta

El personal policial montó rápidamente un operativo. Cuando llegaron los uniformados, Kiczka no opuso resistencia. "El cuidador explicó que el visitante había llegado días atrás y que quiso alquilar una cabaña. Y que a pesar de que le dijo que no había nada disponible por un tema de arreglos, el hombre le pidió un lugar para dormir porque tenía problemas con la familia. Afirmó no haberlo conocido. Sostuvo que no sabía que era el diputado buscado por la Justicia. Kiczka pasaba las noches en la cantina y dormía en una reposera", explicaron las fuentes consultadas.

Pertenencias y traslado

Entre sus pertenencias, le secuestraron un teléfono celular sin chip y casi 100.000 pesos en efectivo. No descartan que en el auto haya más dinero, pero el vehículo no fue abierto y en las próximas horas será peritado. Tras quedar detenido, el legislador fue trasladado a un hospital de la zona donde se lo revisó. La localidad de Loreto está situada a 200 kilómetros de la ciudad de Apóstoles, de donde es oriundo Kiczka.

Operación Guardianes Digitales por la Niñez

El juez Faría tiene a cargo un desprendimiento del denominado caso Operación Guardianes Digitales por la Niñez, conducido por la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci), e impulsada por la ONG internacional Centro Internacional para Chicos Desaparecidos y Explotados.

El 28 de febrero pasado, por la investigación de la fiscal Dupuy, detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) hicieron allanamientos en varias localidades, incluyendo Apóstoles, Misiones. El procedimiento en la provincia mesopotámica tuvo una derivación escandalosa: el diputado Kiczka, del partido Activar, habría distribuido 603 fotos y videos con contenido de abuso infantil. También se encontraron pruebas de la presunta participación de su hermano Sebastián.

"En el operativo en Apóstoles se secuestraron teléfonos celulares, pendrives y una computadora. Después, desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad se envió a la Justicia de Misiones para que analizara esos dispositivos, en los que se encontró más material de abuso infantil", afirmó una fuente judicial. La causa avanzó y el juez Faria ordenó la detención de los hermanos Kiczka.