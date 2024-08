En un contexto donde las relaciones de pareja están experimentando transformaciones profundas, Rubén Gumilla, orientador familiar, conversó con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News) y analizó el fenómeno creciente de mujeres que deciden poner fin a sus relaciones. Este cambio, según Gumilla, es un reflejo de una evolución social donde las mujeres han ganado autonomía e independencia, lo que les permite tomar decisiones que antes eran impensables.

El empoderamiento femenino

Gumilla explicó que la infelicidad dentro de las relaciones ha existido desde siempre, pero anteriormente las mujeres no se encontraban en condiciones de tomar la decisión de separarse. "Las situaciones de infelicidad existieron siempre, solo que la mujer no podía tomar la decisión porque no estaba en condiciones de autonomía e independencia y, por lo tanto, por el rol y las funciones que durante tanto tiempo tuvo, no podía tomar esta decisión de separarse porque después no tenía cómo sostenerse", señaló el especialista. Con la entrada de las mujeres al ámbito laboral y su acceso a la educación superior, se abrió un nuevo panorama donde ellas pueden decir "hasta aquí" y optar por la separación.

La transformación en el rol masculino

El empoderamiento femenino no solo modificó el papel de la mujer en la sociedad, sino que también generó cambios en el comportamiento masculino dentro de las relaciones de pareja. Gumilla observó que este cambio tuvo un impacto notable en el sistema familiar: "Se modificó el sistema familiar a partir del cambio y las modificaciones que ha realizado la mujer. Antes, la mujer estaba más vinculada al cuidado del hogar, de los hijos, y ahora el cuidado es más bien compartido".

Sin embargo, esta transformación no ha sido fácil para todos. El especialista destacó que el paradigma de la masculinidad está siendo desafiado, lo que provocó lo que él denomina "la herida del macho". En situaciones donde la mujer destaca profesional y socialmente, el hombre puede sentirse desplazado, lo que genera tensiones en la relación. "Todavía creo que siguen manejando los varones cierta necesidad de ser necesitados, y cuando la mujer sobresale en muchos aspectos, en lo económico, en lo social, en el éxito que puede tener a nivel profesional, si el varón no puede con esto entonces claramente comienzan a haber conflictos", explicó Gumilla.

Argentina, según el experto, está atravesando un proceso de cambio hacia un modelo matriarcal, impulsado por el creciente empoderamiento femenino. Aunque el patriarcado sigue teniendo un peso significativo, el orientador familiar cree que el país está encaminado hacia una transformación social en la que las mujeres tomarán decisiones cada vez más relevantes.

La separación

Contrario a lo que muchos podrían pensar, la infidelidad no es el principal detonante de las separaciones. El experto observó que el desgaste de las relaciones suele ser un proceso gradual, donde pequeños conflictos y desacuerdos se acumulan con el tiempo hasta que la mujer, en muchos casos, decide poner fin a la relación. "Son como gotitas de agua, una tras otra a lo largo de los días, de los meses, de los años, va provocando el deterioro del vínculo de la relación", comentó.

Finalmente, Gumilla subrayó que cuando una mujer toma la decisión de separarse, en la mayoría de los casos no hay vuelta atrás. "Cuando ella toma la decisión de irse, ya en general el asunto está cocinando, no hay vuelta atrás", concluyó.

