Gravísimos testimonios de 19 mujeres que acusaron a Pedro Brieger por acoso

Diecinueve mujeres, integrantes del colectivo Periodistas Argentinas, brindaron una conferencia de prensa en la que dieron detalles de los hechos que sufrieron con el periodista Pedro Brieger, a quien denunciaron en forma pública por acoso sexual.

Los hechos, según consta en la presentación, ocurrieron entre 1995 y 2019, y fueron denunciados por compañeras de trabajo, colegas, alumnas, y hasta por una vecina del periodista. Si bien ninguna de las afectadas hizo denuncia alguna ante la Justicia, el colectivo resaltó que esperan un pedido público de disculpas por parte del acusado.

Con el fin de dar sustento a la denuncia pública, las profesionales presentaron un documento titulado "La cultura del acoso: punto y aparte". En él enumeran, uno por uno, los testimonios en los que cuentan los momentos sufridos por causa de Brieger. El informe se presentó en la misma conferencia, en la que hablaron algunas afectadas como Nancy Pazos, Gisela Busaniche, Marcela Perelman y Agustina Kämpfer.

Pedro Brieger

Si bien los relatos son anónimos, sí se dan detalles de lo ocurrido. Cada uno está fechado, para tener una dimensión del modus operandi de Brieger. Algunos de los testimonios son los siguientes:

-Año 1996: "Vivíamos en el mismo edificio. Cada vez que nos cruzábamos él me miraba libidinosamente. Un día entré al edificio y subió conmigo. Enseguida dijo que cada vez que me veía salir con mi bicicleta, le calentaba mi culo subiéndose al asiento. Luego, se abrió la bragueta del pantalón y sacó su pene. Volví a mi casa asustada y subí a la casa de unos vecinos a contarles lo que me había pasado. Me sugirieron que hiciera la denuncia. Cuando salí camino a la comisaría, me crucé con un policía de la calle y le pedí ayuda: `es la palabra tuya contra la de él: ni te molestes", me dijo. Pedí dinero prestado porque no tenía un mango y apenas pude, me mudé"

-Año 2001: "Había sido mi profesor, lo elegí para que me entregara el diploma. Nos juntamos por una propuesta laboral en un café. Nunca mencionó el trabajo. En un momento me pregunta '¿Vos en la cama también sos tan culposa?'. Me sentí muy incómoda, me quedé inmóvil y en silencio. Por una hora me habló de cómo se masturbaba recordando cómo me sentaba yo en clase, y con la ropa que yo llevaba en la entrega de diplomas. En un momento preguntó: '¿Qué te gustaría más, tocarte para que te mire o que me toque para que me mires?"

Periodistas Argentinas

-Año 2008: "Llamé a Brieger para que diera una charla en un curso. Luego fuimos a comer, y en el almuerzo comenzó el acoso. Empezó a preguntarme si me masturbaba, a decirme que no me veía bien, que estaba seguro de que mi novio no me satisfacía, y a contarme sus inclinaciones sexuales. Le dije que no me interesaba hablar de eso, pero no se detuvo. Después comenzó a enviarme mensajes: "¿Hiciste los deberes?", me preguntó. Se refería a si me había masturbado frente al espejo".

-Año 2008: "Llegué a Túnez junto a uno de mis jefes para cubrir el viaje de Cristina Kirchner. Brieger era parte de la delegación. Al día siguiente, él me dijo que no podía asistir al encuentro con la mandataria, me pidió que le compartiera el audio y me dio su número de habitación. Subí, con la computadora en la mano, a dejarle el audio como favor de colega. Al llegar a su habitación, tenía la puerta entreabierta. Me lo encuentro desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, tapándose con una sábana, masturbándose mientras me hablaba. No recuerdo cuanto tiempo me quedé ahí ni lo que me dijo. Me fui y nunca más le volví a hablar"

Una de las mujeres indicó que cuando tenía 25 años lo contactó para dedicarse al periodismo internacional. "Me dijo que no tenía nada concreto para ofrecerme, pero que podía ayudarlo con las noticias sobre Siria, algo que comencé a hacer sin percibir un salario. Este trabajo no remunerado se mantuvo unos meses y a la par cursé su materia de Sociología de Medio Oriente (UBA). Un día fui a hacerle una entrevista para un portal digital en el que trabajaba. Me citó en el centro cultural Caras y Caretas, donde hacía su programa de radio. Fuimos al hall y mientras lo entrevistaba se masturbó ahí mismo, delante de mí, mientras yo le pedía por favor que no lo hiciera. Había gente cerca, pero no le importaba nada".

Cada una de las integrantes detalló los momentos que le tocó vivir junto al periodista. Aunque no hay todavía una denuncia judicial, las afectadas esperan un pedido de disculpas, a la vez que solicitan que los lugares en los que trabajó Brieger se capaciten para que estas situaciones no se vuelvan a repetir.