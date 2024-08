"Estamos 55% debajo de la inflación, la caída más espectacular en 40 años de democracia"

Desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocaron a un plan de lucha de 72 horas que incluirá paros y actividades de visibilización los días 12, 13 y 14 de agosto, en disconformidad con la crisis salarial que atraviesan los trabajadores y las trabajadoras de las universidades públicas.

En diálogo con el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, Antonio Rosselló, paritario nacional y secretario de Asuntos Sociales de Conadu expresó: "La señora (Sandra) Pettovello, una conocida mentirosa y conocida también por atacar a toda la docencia, la administración pública, a los trabajadores, jubilados y todo, liviana de cuerpo, dice que ha otorgado incrementos del 71%".

Y agregó, para explicar la situación que viven: "Se ve en las planillas cuánto cobrábamos en noviembre, cuánto hace unos días y verán que no llegamos a esa cifra. Pero al margen, tenemos que computar la inflación desde el 1 de diciembre, que con el 25,5% y en enero con el 20,1% nosotros solo recibimos el 6%. Estamos 55% debajo de la inflación con este gobierno, la caída más espectacular en 40 años de democracia".

—Entonces, para septiembre, ¿un 95% del personal docente y no docente estaría por debajo de la línea de la pobreza?

—Sí, pero hay una resolución del miércoles del Consejo de Rectores, donde ellos mismos reclaman un 45% de recomposición para los trabajadores docentes y no docentes y diciendo que la mitad, hoy, de las 190 mil familias que trabajamos en la docencia universitaria está debajo de la línea de pobreza, lo dicen las patronales universitarias no nosotros.

"Va a llegar un momento que el 100% estemos debajo de la línea de pobreza, pero el punto es que ya las patronales universitarias, reconocen que en julio y agosto el 50% estamos debajo de la línea de pobreza, es irrefutable lo que está pasando", comentó el entrevistado.

"Somos los únicos docentes que dependemos del gobierno nacional y nosotros somos los peores pagos de todo el país. El cargo testigo nuestro es de 301 mil pesos, lo mismo que la jubilación mínima, estamos debajo de la línea de indigencia y los que nos siguen son Jujuy y Mendoza, somos los tres peores pagos de la Argentina. Con esos salarios está habiendo renuncias masivas en todo el país porque con ese dinero no se puede costear ni el combustible para ir a dar clases", reveló.

—¿Cuál crees que sea el fin detrás de todo esto?

—El deterioro empieza hace 9 años, se produjo con (Mauricio) Macri, con Alberto Fernández y Cristina y se profundizó de alguna manera acelerada y brutal con Milei.

"Por otro lado, las becas estudiantiles, hay unas que recibió poca gente que se llaman Belgrano y las Progresar están en 20 mil pesos desde el año pasado, el transporte más o menos en Argentina se está pagando mil pesos excepto en la zona del AMBA, cosa que va a terminarse en septiembre, vas a cursar tres días a la semana, 3 mil pesos y con eso no llegas a cursar todo el mes", dijo.

"Entonces, se busca la deserción de los estudiantes y de los docentes. El fin es claro, que se cierre por defecto económico, porque no habrá quien de clases ni quien las reciba, que se cierren las universidades públicas, este es el objetivo verdadero del gobierno nacional", afirmó Rosselló.

—O sea, pegarle en la línea de flotación al sueño de la movilidad social ascendente...

—Exactamente, y no solo eso, en el caso de las universidades donde se radica el 50% de la investigación científica y tecnológica es también restarle producción nacional, autonomía nacional y tener que tener no profesionales capacitados para operar los sistemas complejos económicos y sociales y no producir autonomía a través de la ciencia y la tecnología, o sea, ser un país más dependiente de los países centrales.

—Este viernes tendrán reunión con el gobierno nacional para plantear todo esto...

—A las 17. Lo vamos a plantear y con toda honestidad quisiéramos que haya una respuesta, pero ya hemos tenido infinidad de reuniones formales e informales con el subsecretario de políticas universitarias, el señor Álvarez, que es profesor universitario y conoce la situación, con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien fue decano de la Universidad Católica Argentina y no se le escapa cuál es la situación de la universidad, con la ministra Pettovello, con Cordero y con su antecesor en la Secretaría de Trabajo, ya no sabemos con quién hablar.

"Es difícil hablar con el presidente, tiene muchas giras internacionales y el señor Luis Caputo que como está preocupado en mandar el oro al exterior, tal vez no tenga tiempo de atender las premuras de la universidad públicas",

—¿Cómo será la medida fuerza?

—Lunes 12, martes 13 y miércoles 14 estaremos de paro en todo el país las 60 universidades nacionales y el jueves 15 realizaremos en la Conadu Histórica un plenario de secretarios generales para evaluar la continuidad de la medida porque no creemos tampoco que con solo 72 horas le pasemos el láser al gobierno para lograr que la educación, la salud estén por encima de la timba financiera que manejan Toto (Caputo) y Javier (Milei).