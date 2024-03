Estafada: viajó a España creyendo que iba a casarse con Luis Miguel

Una empresaria jubilada nicaragüense, de 73 años, Sandy Somarriba, que vive en Estados Unidos, ha visto cómo todo su dinero ahorrado acababa en las manos de un estafador que se hizo pasar por el cantante Luis Miguel, hasta el punto de que le hizo creer que iban a casarse.

Sandy, que ahora ejerce como traductora para migrantes en temas legales y sanitarios en Estados Unidos, era fan del cantante mexicano, por lo que cuando en Facebook le saltó un mensaje que la invitaba a chatear con él, no dudó en hacerlo.

Sandy Somarriba.

La primera suma de dinero que Sandy le dio al supuesto Luismi provino del pago de 500 dólares que costaba recibir una supuesta ‘tarjeta de fan’ que le permitiría hablar de ‘tú a tú’ con el cantante.

Cómo operaba el falso Luismi

El estafador, haciéndose pasar por Luis Miguel, comenzó a dorarle la píldora. "Me escribió cosas que me llegaban al corazón", decía la mujer, escudándose en que "todo el mundo tiene el deseo de que lo amen".

Después de esto, llegaron otros traspasos de dinero al supuesto cantante con todo tipo de excusas, como tasas aduaneras, cheques que tenía que cobrar, deudas repentinas que no podía pagar él con todo tipo de excusas... a lo largo de diez meses, Sandy le mandó 10.000 dólares.

"Tonterías he cometido a miles. La gente no puede comprender cómo caí en esto. Yo lo veía venir, pero no quería escuchar", asegura, porque incluso su prima le decía una y otra vez que eso no podía ser más que una estafa.

Los mensajes de amor siguieron creciendo en intensidad, hasta el punto de que el falso Luis Miguel llegó a negar a su pareja actual, Paloma Cuevas. "Me decía que yo era su esposa", explica Sandy. Y llegó la proposición: "¿Tú estarías dispuesta a venirte a España para estar conmigo?", le preguntó el estafador.

Luis Miguel y Paloma Cuevas.

"Y yo le dije que sí. Me dijo que tenía todo listo para casarnos", explica la mujer, que hizo las maletas y se fue a Madrid, donde el estafador le dijo que iría a recogerla un chofer. Al llegar no había nadie. "Ahí es cuando el mundo se me vino a los pies", dice.

Sandy acabó en un hostal a las afueras de Madrid, sin dinero, ni saber qué hacer para regresar a Estados Unidos. "No tengo más dinero. Todo se lo di. Pero lo que más me duele es mi corazón destrozado, hecho trizas", decía la mujer, que tuvo que recurrir a un antiguo jefe para conseguir el dinero para regresar, después de haber denunciado ante la Policía española la estafa.

El estafador aún insistió en su engaño, excusándose de nuevo (como diciendo que los cantantes famosos están muy controlados y no puede ni usar el celular cuando quiere) y negando que fuera una estafa.

Sandy, aunque desencantada, no se ha deshecho de él: "Anoche me llamó y hablamos 33 minutos. Yo le sigo la corriente y le digo que ya no soy una mujer confiada, que ver para creer”.