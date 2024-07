En qué horas no se debe tener contacto con los celulares

Bill Gates, creador y precursor de Microsoft, uno de los hombres más ricos del mundo gracias a sus negocios con la tecnología de las comunicaciones recomienda que el uso de los teléfonos celulares o de otros tipos de pantallas debe restringirse a ciertas horas del día y especialmente a los niños.

Esta advertencia es compartida por otros especialistas que también advierten que la comunicación por medios de avanzada se ha inmiscuido tanto en la vida cotidiana de las personas que ya representa un verdadero peligro.

Gates dijo en un reportaje del rotativo inglés The Mirror que los dispositivos no deben estar al alcance de los chicos durante el almuerzo y la cena porque de no ser así no pueden sociabilizar con el resto de los personas y se mantienen encerrados en una realidad virtual que los aparta del mundo real.

Bill Gates

Añadió que la tecnología debe ser utilizada de manera responsable y se refirió a sus propios hijos quienes no tuvieron acceso sin control a los celulares hasta los 14 años y criticaron a los que se los habían dado antes.

El uso excesivo de los celulares es un problema que parece sin solución para los padres. A pesar de las advertencias para que su uso no sea constante, la tecnología hace su trabajo para hipnotizarlos con juegos y aplicaciones que los mantiene atentos durante gran parte de su día.

El empresario también recomendó que se administre el uso de los dispositivos para los niños durante la noche para que su utilización no les impida conciliar el sueño y tener las horas de descanso necesarias.

Sobre la inteligencia artificial Bill Gates dijo que en un futuro cercano va a dejar de lado algunas profesiones que pasarán a ser obsoletas como por ejemplo la docencia.

"Las herramientas de inteligencia artificial llegarán a esa capacidad, y serán buenos tutores, como cualquier humano", relató en una conferencia que brindó en San Diego, California.