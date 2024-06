Comodoro Rivadavia: violento temporal de nieve dejó familias aisladas

Un grave temporal de lluvia y nieve complicó la vida de los habitantes de Trelew y Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

Las condiciones climáticas obligaron a las autoridades a suspender el tránsito por la ruta 3, para todo tipo de vehículos, a partir de la tarde del martes 18 de junio. Esta medida obedece a la acumulación de nieve en la calzada, aunque ya en las últimas horas de la jornada se permitía la circulación de vehículos 4x4, con cadenas.

Comodoro Rivadavia venía registrando una considerable caída de lluvia y nieve desde el mediodía del 18, causando múltiples complicaciones en el tránsito. La situación obligó a que se suspendiera el transporte público, debido a la anegación de varias calles de estas ciudades. Además, se anunció que este miércoles no habría clases en ninguno de los niveles educativos, ante la grave situación que se vive.

Uno de los que compartió esta situación es Renzo Blotta, piloto argentino de turismo nacional. El deportista había quedado varado en la ruta 3, a unos 40 kilómetros de Comodoro Rivadavia, y relató que el corte comenzó en plena ruta: "Hay unos 20 autos y aproximadamente 6 ó 7 camiones. Uno de ellos está atravesado en la ruta, y no podemos seguir", podía leerse en su posteo.

"Estamos a unos 5km de Cañadón Ferrays. Hay un camión atravesado que complicó la transitabilidad. Cuando anunciaron el corte ya estábamos en viaje. Nunca había viajado entre tanta nieve. Somos unos 20 vehículos acá", Renzo Blotta en @CadenaTiempo pic.twitter.com/docRWwCeDG — Maru Ortiz (@MaruOrtizTw) June 19, 2024

Hasta el lugar se acercó personal de asistencia policial y de salud, a quienes se les había comunicado que llegarían refuerzos. Lamentablemente, estos refuerzos no llegaron, y el piloto expresó haberse quedado "sin comida ni agua. Estamos en condiciones límites de supervivencia", con el pedido de que se enviaran refuerzos urgentes.

Según indicaciones del Servicio Meteorológico Nacional, el tiempo seguiría sin cambios, con fuertes nevadas y lluvias hasta el lunes 24 de junio.

La presencia de nieve en los caminos representa complicaciones para quienes circulan por ellas, debido a la baja adherencia de los neumáticos en la calzada. Ante esta situación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial recomienda:

-Consultar las indicaciones de las autoridades competentes sobre el estado de las rutas

-Verificar la obligatoriedad del uso de neumáticos con cadenas

-En caso de grandes nevadas, seguir la huella dejada por otros vehículos

-No realizar maniobras bruscas

-Aumentar la distancia entre vehículos

-Utilizar anticongelantes para el radiador y el limpiaparabrisas

-No detener el vehículo en pendientes, puentes, curvas o lugares con visibilidad insuficiente

-Llevar siempre las luces encendidas

-No utilizar motocicletas