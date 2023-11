Cómo identificar y superar la anuptafobia, el miedo a estar soltero

En una entrevista reciente con El Interactivo (de lunes a viernes, de 12 a 14, a través de Facebook y YouTube de Ciudadano.News, el psicólogo y sexólogo Mauricio Strugo habló sobre la anuptafobia, o miedo a estar soltero, destacando los desafíos subyacentes asociados con esta preocupación común en la sociedad contemporánea.

Strugo enfatizó la presión social asociada con estar en pareja, explicando: "Creemos que tenemos a nivel social una carga que tiene que ver con estar en pareja, un mandato social que dice que la persona tiene que estar en pareja y enseguida cuando alguien está solo, le preguntamos, ‘¿tenes pareja?’ te miran raro si decís que ‘no’ y asocian con que ‘sos complicado’ o ‘tenes algún problema’, como si en realidad la pareja fuera indispensable y no pudiéramos vivir la vida de una forma en la que el otro sea un compañero, no es bastón."

El psicólogo también señaló que el miedo a estar soltero a menudo surge de la inseguridad personal y la dependencia emocional. Afirmó: "Las personas que pueden padecer este tipo de situación, son personas que en algún punto tienen como característica principal, desconfianza en sí mismos, mucha dependencia emocional, son personas que tienen problemas con la capacidad de autovalerse por sí mismos."

Al abordar la naturaleza de las relaciones, Strugo argumentó: "La verdad que con la persona que convivimos, compartimos mucho más que con una persona con quien nos estamos conociendo, pero esto tiene que ver con el nivel de elección y tiene que ver con el tipo de vínculo que tenemos porque puedo estar conviviendo con alguien y es súper lindo y saludable que tenga mis amigos, que cada tanto salga con ellos, que la otra persona tenga los suyos, que ella se pueda ir en un viaje de amigas, que uno pueda hacer alguna actividad con amigos porque esto nutre al vínculo."

“No hay manera de estar en una relación si no hay amor propio”.

El psicólogo concluyó: "Ese miedo a estar soltero parte de la base de desconfiar del otro, de desconfiar primero de uno mismo porque uno tiene la sensación que nadie lo va a elegir, como nadie me va a elegir, entonces de alguna forma tengo que estar eligiendo yo o necesitando a alguien, y con ese alguien tengo que tener una relación donde no puede soltarla porque si la suelta se queda solo con su vacío y en realidad todos tenemos vacíos que no necesariamente tenemos que llenar con otro."

Algunos consejos para superar la anuptafobia

Autodescubrimiento y autoestima: fomentar un diálogo interno positivo y enfocarse en el autodescubrimiento puede ayudar a las personas a apreciar su valía independientemente de su estado civil.

Conexiones significativas: cultivar relaciones significativas con amigos, familiares y la comunidad puede llenar el vacío emocional que a menudo acompaña a la anuptafobia.

Aventuras personales: explorar intereses y actividades personales puede ofrecer una sensación de logro y propósito, fomentando un sentido de realización individual.

Repasá la entrevista completa: