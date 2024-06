Casi el 40% de la población mundial evita consumir noticias, según un informe global

Our Digital News Report 2024 is out!



📊 47 markets

🌏 95,000 respondents

✍️ Authored by @nicnewman @richrdfletcher Craig T. Robertson @amyross87 @rasmus_kleis & our partners



📱Explore now https://t.co/UjcCkX4KXc

🧵Findings in thread #DNR24 pic.twitter.com/eW9he9IkB1