Calor, sequía y viento fuerte aumenta el riesgo de incendios en Argentina

El inicio del mes de septiembre trajo asociadas condiciones primaverales, con un progresivo incremento térmico, escasa nubosidad y viento del sector norte. Pero a medida que van pasando las jornadas, las temperaturas van tomando mucha relevancia, con registros superiores a los promedios.

Además, las escasas lluvias registradas durante el invierno combinados con el aumento en la intensidad del viento forman un combo poco deseable por el nivel de riesgo de incendios que esto implica.

Si bien el día de hoy será uno de los más "frescos" de la semana, a partir de mañana se notará un fuerte ascenso de la temperatura a nivel generalizado, con valores que se posicionarán muy por encima de los promedios en la mayor parte de Argentina, pero fundamentalmente sobre el centro y norte del país.

Alerta por viento fuerte en 8 provincias de Argentina

Muchas son las zonas afectadas por el aumento en la intensidad del viento. Desde el noroeste patagónico hasta zonas de La Rioja se verán implicadas por el incremento en la fuerza de las ráfagas.

El noroeste de Chubut, junto con Río Negro, Neuquén y Mendoza presentarán a lo largo de este jueves viento intenso, con velocidades entre 45 km/h y 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h del sector oeste. La mayor intensidad del viento podría observarse durante la tarde de hoy.

En el caso de la provincia de Mendoza, la intensidad del viento será similar, pero estará asociado a viento Zonda, que, además de la fuerte intensidad del viento, también estará asociado a la reducción de visibilidad, aumento repentino de la temperatura y bajo contenido de humedad.

Otro de los sectores afectados por viento intenso se remite a la región oeste de Córdoba, sur de La Rioja y toda la provincia de San Luis, zona que se verá afectada principalmente por ráfagas de viento del norte, con picos máximos de hasta 70 km/h.

Por último, se destaca el sudoeste de Buenos Aires, que también presentará viento intenso del sector norte, con velocidades entre 40 km/h y 50 km/h con ráfagas de hasta 75 km/h.

¿Cuándo y dónde podrían darse lluvias esta semana?

Como venimos comentando desde hace varios días, esta semana se presenta con muy poco nivel de lluvias en todo el país, el único momento en el que podrían comenzar a observarse algunas condiciones de tiempo inestable sería hacia mediados de la próxima semana sobre el noreste argentino.

Por otro parte, el sector cordillerano de la región de la Patagonia es otra de las zonas que podría tener precipitaciones a lo largo de la semana, con nevadas débiles a moderadas. El resto del país seguirá con condiciones de tiempo totalmente estable, poca nubosidad y días cálidos a calurosos, lo que potenciará el riesgo de incendios.

Una cuestión que es importante destacar es que si bien en estos días se registrarán días con temperaturas superiores a los promedios en la mayor parte de Argentina, no implica que no se puedan dar entradas de aire frío en el país durante las próximas semanas, de hecho, la variabilidad térmica es una de las cuestiones a tener muy en cuenta durante este mes en particular.