Autorizaron a Sofía Clérici a ingresar 600 mil dólares al blanqueo de capitales

Ernesto Kreplak, juez federal subrogante de Lomas de Zamora, tiene en sus manos la resolución sobre un planteo que hizo la modelo Sofía Clérici, conocida por haber compartido unas vacaciones a bordo de un yate junto al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, para levantar la inhibición de sus fondos bloqueados, en el marco de la investigación en su contra por lavado de dinero.

Se trata de un monto que asciende a los US$ 569.911, secuestrados en distintos procedimientos hechos en la causa. Fuentes cercanas al caso señalaron que los fiscales intervinientes en la causa, Sergio Mola y Diego Velasco, emitieron un dictamen en el que se opusieron. Por este motivo, el que tiene la última palabra es el juez Kreplak.

No es la primera vez que Clérici solicita que le devuelvan el dinero, que la Justicia encontró en su casa de la Zona Norte en el medio de un allanamiento. Hubo una ocasión en la que justificó el origen de los casi 600 mil dólares como producto de su trabajo como "acompañante de viajes" (escort vip). En ese entonces, el mismo juez Ernesto Kreplak había desestimado este pedido.

Las paradisíacas vacaciones del exintentente Martín Insaurralde, junto a Sofía Clérici

"Resuelvo hacer lugar a la solicitud de transferencia del dinero secuestrado", sostuvo Kreplak, a la vez que dispuso mantener "la medida cautelar de inmovilización de la Cuenta Especial de Regularización de Activos [CERA]", que Clerici abrió para ingresar al blanqueo.

El 29 de mayo, Clerici pidió ser sobreseída en la investigación por lavado de dinero, en la que también están imputados Insaurralde y su exesposa, Jésica Cirio. A través de un escrito, la modelo detalló que trabaja como "acompañante de viajes", y dijo haber sido "cosificada como mujer", al ser incluida en el expediente por una presunta corrupción.

Sofía Clérici afirma que semejante cantidad de plata es producto del trabajo que ejerce, que no está regulado. Es el motivo por el que los fondos no están justificados. Al ingresar al blanqueo de capitales con ese dinero, no se pide explicaciones. Por eso buscan volcarlos al sistema legar de esa manera.

"Mis servicios y profesión, reitero, a pesar de mi extraordinaria publicidad y reconocimiento, tienen la peculiaridad de ser excluida como asunto impositivo, pero mis ganancias económicas a lo largo de todos estos años no pueden considerarse como un hecho delictual", fundamentó Clerici en un escrito.