Atención: protege tu cuenta de Gmail de ser eliminada muy pronto

Si sos de los que tienen una cuenta de Gmail olvidada, es posible que pronto la pierdas de manera definitiva. Google ha comenzado a aplicar una política que apunta a la eliminación de cuentas inactivas, lo cual podría afectar a millones de usuarios.

Esta decisión se enmarca en un esfuerzo por liberar espacio en sus servidores y reducir los riesgos de seguridad que representan las cuentas abandonadas.

¿Por qué Google está eliminando cuentas inactivas?

Para Google, una cuenta se considera inactiva cuando no se utiliza por un período de dos años. Esto no solo implica no haber enviado correos electrónicos, sino también no haber iniciado sesión o interactuado con otros servicios de Google como Google Drive, Google Photos, Calendar, o incluso YouTube. Si tu cuenta se encuentra inactiva por este lapso, corre el riesgo de ser eliminada junto con todo el contenido asociado, como documentos, fotos, videos y cualquier otro archivo que tengas almacenado en la nube.

Además de liberar espacio, la medida busca proteger la seguridad de los usuarios. Las cuentas inactivas son más propensas a sufrir ataques, ya que suelen tener configuraciones de seguridad desactualizadas, como la ausencia de la verificación en dos pasos. Esto las convierte en un blanco fácil para el robo de identidad o actividades fraudulentas, como el phishing.

¿Cómo evitar que Google elimine tu cuenta?

Si no querés perder tu cuenta de Gmail, Google recomienda tomar ciertas precauciones. Algunas acciones sencillas que podés realizar para mantener tu cuenta activa son:

Iniciar sesión al menos una vez cada dos años en cualquier servicio de Google.

en cualquier servicio de Google. Enviar o recibir correos electrónicos desde tu cuenta de Gmail, lo que demuestra actividad.

desde tu cuenta de Gmail, lo que demuestra actividad. Usar otros productos de Google , como Google Drive, Google Photos o YouTube, ya que esto también mantiene tu cuenta activa.

, como Google Drive, Google Photos o YouTube, ya que esto también mantiene tu cuenta activa. Controlar tu almacenamiento para asegurarte de que no hayas excedido los límites permitidos en la nube.

Si olvidaste tu contraseña o tenés problemas para acceder a tu cuenta, Google ofrece herramientas de recuperación, siempre que hayas configurado un correo electrónico alternativo o un número de teléfono para este propósito.

¿Qué hacer si ya no necesitas tu cuenta?

En el caso de que decidas que ya no necesitás tu cuenta de Gmail, tenés la opción de eliminarla de forma voluntaria. Sin embargo, es importante que antes hagas una copia de seguridad de toda la información valiosa que tengas almacenada, como fotos, documentos o cualquier archivo que quieras conservar. Una vez que elimines tu cuenta, no habrá forma de recuperarla, ya que es una acción irreversible.

El impacto de esta política en los usuarios

Si bien Google implementa esta medida con el fin de optimizar sus recursos y mejorar la seguridad, también plantea un desafío para aquellos que tienen varias cuentas o que no usan su correo con regularidad. La pérdida de acceso a archivos importantes o la eliminación de una dirección de correo que podría ser necesaria en el futuro pueden resultar en sorpresas desagradables para muchos usuarios.

Para quienes gestionan varias cuentas de Gmail, es recomendable que se aseguren de que todas se mantengan activas y no queden en el olvido.

Esta nueva política refuerza la importancia de revisar y gestionar adecuadamente nuestras cuentas digitales, incluso aquellas que usamos esporádicamente, para evitar perder información valiosa. Además, este cambio refleja la creciente necesidad de las grandes compañías tecnológicas de optimizar el uso de sus recursos de almacenamiento, un aspecto cada vez más relevante en la era de la nube y los datos masivos.