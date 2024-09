Mendoza endurece acciones contra la trata y violencia de género

En un esfuerzo por combatir la trata y la violencia de género, Mendoza ha implementado nuevas medidas que buscan no sólo proteger a las víctimas, sino también prevenir futuros actos de violencia.

Alejandro Gullé, titular del Ministerio Público Fiscal, compartió en una entrevista detalles sobre estas iniciativas y los resultados obtenidos hasta ahora.

Reducción de denuncias: una señal positiva

Gullé destacó una disminución en las denuncias de violencia de género en la provincia durante los primeros seis meses del año. "Es una problemática diría que en el país está en un nivel de preocupación importante para todo el Estado en general. Tengo una noticia, en la provincia, pese a que tenemos cinco femicidios en lo que va del año, en los seis primeros meses en relación al año pasado han bajado la denuncia de violencia de género entre un 10% y un 13%. Es una buena noticia para nosotros", afirmó.

La complejidad de la prevención

El fiscal subrayó la dificultad de prevenir estos actos de violencia, señalando que "en esta temática es muy difícil prevenir, ocurre a veces que una persona, un varón que tal vez a lo máximo que llegó es un insulto a su pareja, al otro día va y la mata". Sin embargo, enfatizó que se pueden tomar medidas para construir un entorno más seguro.

Resolución 480: un avance significativo

La reciente Resolución 480 es un producto de años de trabajo y colaboración entre diversas entidades. "A través de esta última resolución la 480, nace un poco como producto de una historia que comienza en el 2016 con la implementación de la unidad fiscal temática de violencia de género, la creación de la dirección de Enlace y esta modalidad de trabajo surge esta resolución como producto de inquietudes y de conclusiones a las que llegaron la Unidad Fiscal de Violencia de Género, a cargo de la doctora Laura Rousselle y la Dirección de Enlace de la Procuración a cargo de la doctora Rosana Dottori", explicó Gullé.

Alejandro Gullé, titular del Ministerio Público Fiscal, junto a Laura Rousselle y Rosana Dottori.

Programas de recuperación para agresores

Una de las iniciativas más destacadas es la creación de dos programas destinados a abordar a las personas denunciadas por violencia de género. "La idea es recuperar en la medida de lo posible al hombre agresor y creemos que esto se puede hacer. Hemos creado dos programas, que aborda a las personas denunciadas por violencia de género, lo abordan de manera grupal en un tratamiento grupal e individual a cargo de psicólogos y que ayudan a recuperarlo, a tomar consciencia de la conducta que han desplegado y que resulta dañosa", detalló el fiscal. Hasta la fecha, 450 personas están en tratamiento.

Abordaje temprano y preventivo

Gullé también destacó la importancia de intervenir tempranamente, especialmente tras la denuncia inicial. "Normalmente el abordaje se hace post sentencia. Pero nosotros tomamos el toro por las astas, y dijimos el mayor nivel de conflictividad se produce tras la denuncia, cuando el hombre enojado, cargado de ira puede tomar una revancha, ahí generamos el abordaje de la persona", explicó.

El mayor nivel de conflictividad se produce tras la denuncia de las víctimas.

Acumulación de causas y suspensión del juicio a prueba

Además, se ha implementado un enfoque de acumulación de causas para tener un historial completo de la persona y facilitar el trabajo de las unidades fiscales. "Hemos tomado el abordaje de acumulación de causas para que no estén en distintas unidades fiscales, acumulación para tener un historial de la persona, la carga completa y fundamentalmente hemos autorizado a que presten consentimiento por los fiscales en determinadas situaciones y bajo determinadas circunstancias presente consentimiento para otorgar la suspensión del juicio a prueba en algunas causas de violencia de género", explicó Gullé.

Respeto a la voluntad de la víctima

Finalmente, el fiscal enfatizó el respeto a la decisión de la víctima en casos donde no desean avanzar con la denuncia. "Sí la mujer está en condiciones psicológicas y comprobamos que está perfectamente en condiciones de tomar decisiones, que no está presa del círculo de violencia y demás y no desea avanzar con la denuncia, nosotros no tenemos que anular su voluntad", concluyó.

Con estas medidas, Mendoza busca no sólo reducir la incidencia de la violencia de género, sino también ofrecer un enfoque más integral y preventivo, protegiendo a las víctimas y trabajando en la recuperación de los agresores.

Producción periodística: Daniel Gallardo