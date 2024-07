Alertan sobre los riesgos de la operación para cambiar los colores de los ojos

La emergente moda de cambiar el color de los ojos mediante intervenciones quirúrgicas con el fin de percibir mejoras estéticas fue totalmente desaconsejada ante el riesgo de, en un caso extremo, quedar ciego.

Anabella Bonamino, oftalmóloga, explicó en el noticiero El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News): "Para entender de dónde viene el color de los ojos, es de la cantidad de pigmentos en nuestra parte del iris, que es la parte del color del ojo. A mayor pigmento los marrones, los negros y demás y a menor pigmento los ojos más claros. Esos pigmentos nos defienden de un montón de otras patologías, por eso siempre recomendamos el uso de anteojos de sol".

"El tema de estas tendencias es inconveniente. Muchas cirugías se hacen de forma cosmética porque por ahí el ojo tiene algún problema como aniridia, que es la no formación del iris, cuando en la panza de mamá no se termina de cerrar el ojo, no se termina de formar el ojo, entonces eso genera muchas complicaciones para el paciente. Se hace como un iris plástico o con otros materiales, pero se coloca y eso genera a largo plazo complicaciones para el paciente, hasta algunos quedando ciegos", alertó.

El cambio forzado de los colores de los ojos representa un grave riesgo para la salud humana según los expertos.

Sobre esas cirugías aclaró que, "se dejaron de hacer. De hecho, para hacer una cirugía por un desprendimiento de retina o un simple fondo de ojos para un paciente diabético no tenemos la capacidad de dilatar esa pupila porque es algo fijo, es un implante que es fijo. Por otro lado, se empezó a usar un láser de baja potencia para destruir ese pigmento. Por ejemplo tengo ojos marrones y me destruyen el pigmento, al tener menor cantidad de pigmento mis ojos se aclaran. Vos destruís un pigmento y ese pigmento a dónde se va. Ese pigmento se deposita en el ángulo del ojo que es por donde fluye el humor acuoso, entonces al taparlo no drena y aumenta la presión del ojo, si aumenta la presión del ojo se genera un glaucoma secundario, y esto puede generar una lesión permanente en el nervio óptico".

"Si tenemos una lesión en el nervio óptico y no lo solucionamos, puede ir el paciente a una ceguera. La tercera cirugía que se hace, es con una suerte de canal en la córnea y se llena de pigmento, pero estas cirugías se hacen en pacientes que ya el ojo, los famosos ojos blancos que se hacen por una cuestión estética. Hoy no se saben las consecuencias, pero es un ojo que no tiene vitalidad", manifestó.

Esto en Latinoamérica, "se está observando, pero en Argentina por ahora no tenemos ningún caso o alguien que haya reportado estos casos. Nosotros no recomendamos estas cirugías, es más fácil aceptar los ojos que uno tiene y comprarse si quieren para una fiesta un lente de contacto de color y listo", marcó.

"Todo lo que somos venimos de la genética de papá y mamá y es algo que no vamos a cambiar, podés llegar a teñirte el pelo, ponerte un lente de contacto, pero tu genética es tuya. Hay mucha gente que no se cuida del Sol, se compran cualquier lente porque es lindo, de color y la realidad es que gastar unos buenos pesos en unos buenos anteojos de sol que sean polarizados, eso previene y protege el tejido nervioso de ojo", cerró.