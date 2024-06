Por qué está aumentando la miopía en los niños

Mucho más grave en algunos países, la miopía en la infancia es un problema preocupante, que está mostrando alta incidencia, y parece que el estilo de vida contribuye decisivamente para este problema, puntualmente con el abuso de pantallas y el consecuente efecto.

Carlos Kotlik, jefe Servicio Oftalmología Hospital Notti, explicó en El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News): "En el sudeste asiático hay una epidemia de miopía y se nos está viniendo a nosotros; todavía no tenemos la epidemia, pero sí en Singapur, China, Japón, en donde están con la tecnología a último nivel y los chicos no salen afuera, sino que estudian con internet, con pantallas, todo el tiempo. Eso ha producido una epidemia de miopía de la que en pandemia nos dimos cuenta, que había habido un aumento porque se produjo un efecto similar.

En cuanto a la prevención, destacó: "Lo que sabemos es que los niños tienen que salir afuera. Salir produce la iluminación, produce un efecto en la retina que hace el ojo crezca lo que tenga que crecer para estar enfocado, si no hay suficiente luz se estira de más, crece más, y a eso le llamamos miopía, y si sigue creciendo más y más le vamos cambiando el lente todos los años y crece más".

En estos momentos precisamente están con acciones preventivas, que el especialista detalló: "Estamos en la otra semana con la semana de la miopía para concientizar, porque el 14 de junio murió Borges en ginebra y queremos homenajearlo poniendo su día de fallecimiento como el día de la miopía, y que no hayan más ciegos por miopía como Borges. En esto estamos abocados ahora, a que los niños no se le alargue el ojo tanto como se le alargó a Borges para que no se produzca ese efecto".

Miopía

Efecto irreversible

"El ojo una vez que se alargó no se puede acortar", precisó Kotlik, añadiendo: "el instituto de la miopía internacional, habla de premiopes, que son aquellos chicos que aún no son miopes. El ojo nace corto, y si en uno el ojo no es suficientemente corto y tiene padres miopes y está metido adentro y no sale, y le gusta estar mucho con la PlayStation, hablamos que tiene una condición que hoy se llama pre-miopía. Y en esos casos ya podemos tratar a estos pre-miopes como si fueran miopes y evitar que progresen la miopía".

"Hoy tenemos muchas herramientas para evitar la progresión de la miopía, ya sea en los que ya son miopes y tenemos que tratar que no se alargue más el ojo, como en aquellos premiopes. Cómo hacemos para darnos cuenta de alguien que recién está empezando, cómo hacemos para darnos cuenta de alguien que es miope", explicó, y adelantó: "he sido invitado al congreso mundial de oftalmopediatría para hablar de una tecnología de anteojos que estamos desarrollando con seis colegas de Buenos Aires, para evitar la progresión de miopía".

Ver nota completa: