Victoria Villaruel se cruzó muy fuerte con Wado de Pedro por los incidentes

Cuando comenzaron los incidentes entre los manifestantes que fueron al Congreso y las fuerzas de seguridad, el legislador de Unión por la Patria (UxP), Eduardo "Wado" de Pedro presentó una moción de orden en el recinto, para que los senadores pudieran pasar a cuarto intermedio y salir a dialogar con las fuerzas de seguridad a cargo del operativo, para evitar un crescendo de la conflictividad.

Pero luego de ese pedido, los libertarios y algunos aliados pidieron una otra para permanecer en el recinto, justamente en contra del sentido de UxP. Para ese entonces estaba en el recinto la presidente del Cuerpo, Victoria Villaruel, y De Pedro le explicó: "Legalmente está constituida la moción, desde que antes de que usted llegue", y agregó:

"Hay una moción de orden, presidente, del senador [Eduardo] Vischi, que es de dos senadores por cada bloque, para que puedan constituir una comisión para conversar con las autoridades para tratar de frenar la represión", explicó a continuación.

Cuando la titular volvió a liderar la sesión, desconoció el pedido.. "Si quieren ir a ver lo que está pasando en la plaza, son libres de retirarse", dijo Villaruel, mientras pedía a UxP parar con las chicanas. "Mire, usted no puede reprimir la palabra. Una moción es una moción.

La moción existe si un senador...", insistió el exministro del Interior, antes de ser interrumpido por Villarruel, que enfatizó: "El que se quiere ir, puede hacerlo libremente. La sesión va a continuar como corresponde".

Luego se aceptó la propuesta de Vischi de conformar una comisión, pero a condición de que no se frenase el debate. "Yo se que usted defiende un régimen que no es el democrático, un régimen distinto", chicaneó De Pedro , ante esa situación, lo que generó una rápida respuesta de la vice: "Senador, no me haga entrar en su historia personal. Senador, no me haga entrar en su historia personal", a lo que vino la inmediata reacción de De Pedro : "Hice una moción de orden y fue aceptada". "A los senadores de la nación se les paga para sesionar, no par ir a chequear la seguridad que es responsabilidad del Ministerio de Seguridad, de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad", sentenció.

En lugar de calmarse, se prendieron Juan Carlos Romero y Luis Juez. "Si quieren hacer un show como hizo Máximo Kirchner la vez pasada, háganlo. Pueden ir en masa. Puede ir a hacerse golpear si quieren. Hagan lo que quieran.", tiró Romero. Juez pidió "dejar de dar vueltas".

La tensión en el recinto escaló tras el rechazo de la moción y Wado de Pedro afirmó que el bloque de Unión por la Patria iría afuera a monitorear la represión: "Por lo que veo el Gobierno que se presentó como algo nuevo, un gobierno que se presenta con la posibilidad de ponerle fin a una casta de políticos viene con las mismas recetas de siempre, no solo en lo económico, ideas que ya fracasaron", criticó.

Incidentes en el Congreso

No conforme con eso, el referente de La Cámpora, añadió: "Me encanta cuando veo cuando hablan de los últimos 40 años. Tuvimos gobiernos que llevaron la desocupación al 20 por ciento, y la pobreza a más del 50%. Y tuvimos gobiernos que bajaron el desempleo, generaron industrias y desendeudaron.

"Cuando mezclan en una licuadora todo, no se hacen cargo de que hay ideas que no funcionan. Son las mismas que fracasaron desde Martínez de Hoz hasta hoy. Veo que vienen los mismos personajes. [Federico] Sturzenegger, [Domingo] Cavallo, [Luis] Caputo, que en nombre del Presidente de la Nación, fue el responsable de la fuga más grande de la historia. Por culpa de esa fuga y de ese negocio financiero, tuvieron que ir al Fondo Monetario Internacional".

"Entonces, por un lado es bueno con las ideas económicas que siempre fundieron a la Argentina y, por el otro, vuelven con ideas antidemocráticas. Vuelven con ideas de que, cuando no hay solución económica para el pueblo, hay represión. Esa fantasía de querer exterminar al otro. Pueden gobernar y desaparecer al otro, que no existan más. Dicen que hay que eliminar al peronismo. Y con esas fantasías recurrentes, vienen haciendo macanas", denunció.

Finalmente consideró que la actitud de Villarruel no es más que "una demostración de autoritarismo. Este cuerpo tiene un reglamento y los senadores tenemos la libertad de expresarnos. La libertad, exactamente", cerró.

Después del cruce, Villaruel tuiteó: "Los K hicieron el intento de frenar la sesión en la Cámara de Senadores con la excusa de ver la situación en la calle. O sea los senadores a los cuales les pagamos para legislar van a chequear cómo se desarrolla el plan de seguridad en la calle, facultad de la que carecen. No vamos a interrumpir la sesión del Congreso", y cerró:

"Se votó la moción reformulada y corregida por el Senador de Pedro pidiendo un cuarto intermedio para ir a la plaza a verificar el dispositivo de seguridad en la calle, y la misma fue rechazada por el voto de los senadores. Continúa la sesión".