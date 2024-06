Los puntos más conflictivos en materia económica

En las normas que están en análisis de Senadores, como la Ley Bases y el paquete fiscal, hay varios ítems relacionados con la economía que son fuente de desacuerdos, admitiendo varias miradas diferentes y cuestionamientos de diverso orden.

Guido Bambini, economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), dialogó con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News), e indicó: "Tienen una serie de cuestiones en términos económicos que vale la pena remarcar. Ayer sacamos una placa al respecto con las modificaciones cosméticas que hizo el Senado, que prácticamente no cambió nada, y lo enumero: en primer lugar hay una cuestión central y es que se le baja impuesto a los ricos y vuelve a poner impuestos para los trabajadores", explicó, para precisar que "baja Bienes Personales, ese impuesto que pagan 400 mil personas en Argentina, baja la alícuota del 2,25% al 0,25%, le da una estabilidad por 15 años, y por el otro lado impone el Impuesto a las Ganancias para los trabajadores y vuelve la cuarta categoría, lo empezarían a pagar ahora 1,2 millones de personas, y a fin de año por la actualización semestral lo pagarían nuevamente 2 millones de trabajadores".

Guido Bambini

También se refirió a las privatizaciones, y esencialmente a la ley de grandes inversiones: "Desde mi perspectiva lo más importante que tiene esta ley bases es el RIGI. Que es un régimen de incentivo a las grandes inversiones de más de 200 millones de dólares, que les da una serie de beneficios fiscales y cambiarios a estas inversiones, muy por encima de cualquier otro régimen del mundo". Para el economista "no existe un régimen de incentivo a las grandes inversiones tan laxo como esto, les baja el Impuesto a las Ganancias en diez puntos, no tienen que pagar Impuesto PAÍS, no tienen que pagar derecho de importaciones, a partir del tercer año no les cobran derecho de exportaciones por todo lo que exportan, en términos de régimen cambiario no tienen que liquidar las divisas en Argentina", resumió, agregando que también es controvertido que el tribunal para resolución de conflictos sea el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), donde nuestro país ha perdido repetidamente.

Frente a tantos puntos controvertidos, Bambini afirmó: "Creo que va a haber una gran judicialización, una gran litigiosidad en torno a esta cuestión", y remarcó que "le permite a los titulares de proyectos dirimir cualquier conflicto con el Estado en cortes internacionales. Ese es un punto muy importante a destacar, en el CIADI Argentina ha perdido el 88% de los juicios, con un costo de 9 mil millones de dólares en toda su historia".

"Nosotros no estamos en contra de un régimen de inversiones, de hecho creemos que por ejemplo la ley de promoción del GNL (Gas Natural Licuado), que tiene media sanción en la Cámara de Diputados a fin del año pasado, debería avanzar", continuó el economista, "pero lo que decimos es que las empresas no piden tanto, si uno hace una comparación en términos legislativos desde este proyecto RIGI con los proyectos de régimen de incentivo a las inversiones en Latinoamérica y en el mundo, no va a encontrar uno tan laxo, uno que no exija encadenamiento productivo ni desarrollo de proveedores locales", y citó el caso de Australia, "un país al que el presidente pretende imitar, tiene un programa de desarrollo de proveedores fenomenal en su legislación de régimen de inversión; y voy a un caso en Latinoamérica, el caso de Perú, que lo que le da a las grandes inversiones, estabilidad fiscal y el cobro de los mismos impuestos que el régimen general, pero te garantizo que no te los voy a modificar en el futuro".

"Hay que hacer buena política industrial, es algo que está resurgiendo hace algunos años en el mundo y la política industrial se hace priorizando sectores. A mí me parece bien un régimen especial para el gas natural licuado porque tenemos Vaca Muerta, tenemos la segunda reservas de gas no convencional, la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo y no vamos a consumir a todo el gas y petróleo que tenemos en el mercado interno ,entonces hay que exportarlo, hay que hacer un régimen específico para eso, un régimen para la minería de cobre. Hay que elegir los sectores estratégicamente y no hacer un régimen general y tan laxo como es RIGI", completó.